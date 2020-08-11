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Çeşme'de tedbirlere uymayan 5 işletme daha kapatıldı

Yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadıkları belirtilen işletmeler, 15 gün süreyle mühürlendi.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürdürülüyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinin gözde turizm beldesi Alaçatı'daki işletmelerde dün denetim yapıldı.

Denetimlerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı belirlenen işletmelerin faaliyeti, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 261 ve 282'nci maddeleri uyarınca durdurulup, mühürlendi.

15 GÜN MÜHÜRLENDİ
İşletmelerin, toplum sağlığına tehlike arz ettikleri için 15 gün süreyle kapatıldığı bildirildi.

Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde, geçen 3 Ağustos'ta 6 eğlence mekanı da aynı nedenle kapatılmıştı. Böylelikle kapatılan işletme sayısı 11'e çıktı.

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