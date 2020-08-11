İzmir alarm vermeye başladı! Vali Köşger: Bir ay öncesine göre daha kötü durumdayız

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki koronavirüs salgınının seyrine ilişkin vaka sayılarında artış yaşandığını belirterek "Durumumuz vahim olmamakla birlikte bir ay öncesine göre daha kötü durumdayız" diye konuştu.

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İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında İzmir genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetimler yapıldı.

Vali Yavuz Selim Köşger de Konak ilçesinde denetimlere katıldı.

"Rakamlar ve istatistikler kötüye doğru gidiyor"

Denetimlerinin uyarı maksatlı olduğunu ve yeni tip koronavirüsün hem dünyada hem de Türkiye’de yeniden yükselme trendine girdiğini ifade eden Köşger, şöyle konuştu:

İzmir’de de bir artışın olduğunu görüyoruz. Durumumuz vahim olmamakla birlikte bir ay öncesine göre daha kötü durumdayız. Rakamlar ve istatistikler kötüye doğru gidiyor. Eğer bu aşamada sıkı kontrol etmez, kurullara uymazsak tekrar yaygınlaşma riski ortaya çıkabilir. Daha ağır yaptırımlar gerekebilir. Bu nedenle vatandaşımızın farkındalığını arttırmak için çalışmalar yapmaya devam ediyoruz.

"Yeni normal, hayatımızı devam ettireceğiz..."

Vatandaşımızın da uyması lazım. Her şey çok hızlı normalize olmaya başladı. Yeni normale uymamız lazım. Yeni normal, hayatımızı devam ettireceğiz, ekonomi çalışacak çarklar dönecek, insanlar işine gücüne gidecek. Gündelik hayatındaki sporuna ve plajına da gidecek ama burada yeni normal dediğimiz maske, mesaje ve hijyen kurallarına uyarak hayatlarını devam edecekler. Onu sağlamaya çalışıyoruz.