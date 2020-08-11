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Hulusi Akar'dan net Doğu Akdeniz mesajı: Tüm tedbirler alındı izin verilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile gerilimin sürdüğü Doğu Akdeniz'de ile ilgili çok net mesajlar verdi. Akar, hak, alaka ve menfaatlerimizin korunması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Karargâhı başta olmak üzere Kuvvet Komutanlıkları ve bölgedeki birlik komutanlarına video telekonferans yöntemiyle bağlanarak toplantı gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın video telekonferans yöntemiyle katıldığı toplantıda Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alparslan Kavaklıoğlu da hazır bulundu.

Oruç Reis için gerekli tüm tedbirler alındı 

Devam eden faaliyetler hakkında birlik komutanlarından bilgi alarak talimatlar veren Bakan Hulusi Akar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma yapacak olan MTA Oruç Reis gemisiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından refakat ve koruma sağlandığını hatırlatan Bakan Akar, ülkemizin deniz yetki alanlarındaki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumak için tüm gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

Bakan Akar, Türkiye’nin Kıbrıs dahil Mavi Vatan’daki hak-alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve muktedir olduğuna dikkat çekerek, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını ve bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini ifade etti.

Terörle mücadele tavizsiz devam edecek 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans ile gerçekleşen toplantıda teröristle mücadelenin tavizsiz devam edeceğini, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve şiddette operasyonların süreceğini vurguladı.

Bakan Akar, büyük bir dikkat ve titizlikle uygulanan COVID-19 ile mücadelenin de kararlıkla devam edeceğini ifade etti.

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