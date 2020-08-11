Rize'de taşan dereler sele neden oldu mahsur kalanlar var

Her üç Kenyalıdan birinin aylık geliri 55 doların altında

Hüseyin Bağ kimdir eşi Derya Bağ ilan olayı görevinde etti

Halı sahalar yarından itibaren açılıyor! Bakan Muharrem Kasapoğlu açıkladı

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