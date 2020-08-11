Rize'de taşan dereler sele neden oldu mahsur kalanlar var

Rize'de Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri arasındaki yolda sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Çayırdüzü köyünde çay toplayanlar sel ve heyelan nedeniyle bahçede mahsur kaldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor. Şiddetli yağışların akşam saatlerinde devam etmesi bekleniyor.Abone ol
Rize'de dün öğle saatlerinde başlayan yağış, kenti etkisi altına aldı.
Şiddetli sağanak yağmur nedeniyle bölgede birçok evi su bastı.
Kayda geçen görüntülerde, aşırı yağışlar sonrasında derelerin taştığı görüldü. Halk, kendi imkanlarıyla selle mücadele etmeye çalıştı.
Dereler taştı
Derede su seviyesinin yükselmesi sonucu yollar suyla kaplanırken, araçların mahsur kaldığı belirtildi.