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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki! 'Yunan tiyatrosu' deyip AB'ye çağrı yaptı

Akdeniz'de Türk-Yunan gerginliği artmaya başladı. Yunanistan'a tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avrupa Birliği, Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı “Yunan tiyatrosu”na çevirmesine izin vermemelidir." çağrısı yaptı.

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AK Parti Sözcüsü Çelik, Doğu Akdeniz'deki sıcak gelişmeler nedeniyle Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı adım atması için Avrupa Birliği'ni acil toplantıya çağırmasına Twitter'dan yaptığı açıklamayla sert bir tepki gösterdi.

'Yunan tiyatrosu' eleştirisi

Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği’ni toplantıya çağırmış. Avrupa Birliği, Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı “Yunan tiyatrosu”na çevirmesine izin vermemelidir.

Yunanistan'dan AB'ye çağrı

Yunanistan bugün Türkiye'ye karşı adım atması için Avrupa Birliği'ni acil toplantıya çağırmış ardından Avrupa Birliği yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyondan ciddi endişe duyulduğunu belirtmişti.

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