Köln formasındaki cami silueti nedeniyle üyelikten çıkan kişiye 'güle güle' cevabı

Bundesliga ekiplerinden Köln'ün yeni sezon formaları dikkat çekmişti. Formasında hem cami hem de katedral silüeti yer alan Alman ekibi, bir kulüp üyesinden gelen geri bildirimle alakalı paylaşımda bulundu.

Bir kulüp üyesi, formadaki cami silüetinden dolayı üyelikten çıkacağını belirtti. Köln ise üyeliğini iptal eden kişiye, ''Sana diyeceğimiz tek şey, güle güle'' yanıtını verdi.

We received notice from a member who wanted to cancel their membership due to the mosque on our kit.



To that we say: goodbye, and thanks for the idea! 👋 #effzeh pic.twitter.com/2y2OHTiz1j