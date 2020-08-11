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Köln formasındaki cami silueti nedeniyle üyelikten çıkan kişiye 'güle güle' cevabı

Köln takımının üyesi olan bir kişi, formada bulunan cami silueti nedeniyle üyeliği iptal etti. Sosyal medyadan paylaşım yapan kulüp, üyeye seslenerek 'Sana diyeceğimiz tek şey, güle güle' ifadelerini kullandı.

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Bundesliga ekiplerinden Köln'ün yeni sezon formaları dikkat çekmişti. Formasında hem cami hem de katedral silüeti yer alan Alman ekibi, bir kulüp üyesinden gelen geri bildirimle alakalı paylaşımda bulundu.

Bir kulüp üyesi, formadaki cami silüetinden dolayı üyelikten çıkacağını belirtti. Köln ise üyeliğini iptal eden kişiye, ''Sana diyeceğimiz tek şey, güle güle'' yanıtını verdi.

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