Koronaya yakalanan ünlü oyuncudan şok video! 'Covid-19 yüzünden saçlarım dökülüyor...'

Koronavirüse yakalanan ve tedavi gören 47 yaşındaki oyuncu Alyssa Milano, Twitter sayfasında yaptığı paylaşımda Covid 19 hastalığının bugüne kadar çok da gündeme gelmeyen olumsuz bir etkisini gözler önüne serdi. Milano paylaştığı videoya "Herkese merhaba. Size Covid 19'un bir sonucu olarak, saçlarımın ne kadar çok döküldüğünü göstermek istedim" sözleriyle başladı.