Koronaya yakalanan ünlü oyuncudan şok video! 'Covid-19 yüzünden saçlarım dökülüyor...'
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklayan ünlü oyuncu Alyssa Milano'dan şok video! Daha önce 'sanki göğsüme fil oturuyor" diyen Milano, yeni videosunda ise korkunç bir iddiada bulundu: "Koronavirüs yüzünden saçlarım avuç avuç dökülüyor..."
Koronavirüse yakalanan ve tedavi gören 47 yaşındaki oyuncu Alyssa Milano, Twitter sayfasında yaptığı paylaşımda Covid 19 hastalığının bugüne kadar çok da gündeme gelmeyen olumsuz bir etkisini gözler önüne serdi. Milano paylaştığı videoya "Herkese merhaba. Size Covid 19'un bir sonucu olarak, saçlarımın ne kadar çok döküldüğünü göstermek istedim" sözleriyle başladı.
'Bir fırçalamada bu kadar saç kaybettim'
Duştan yeni çıkmış olan Milano, elindeki mavi fırçayla ıslak saçlarını taramaya başladı. Sonra da "Bir fırçalamayla kaybettiğim saçlarım" diyerek fırçanın tellerine dolanan saçlarını gösterdi.
Takipçilerine maske takın uyarısı
Milano'nun bir avuç dolusu saçının döküldüğü kameraya yansıdı. Ünlü oyuncu takipçilerini maske takmaları konusunda uyardı.
Üç test de negatif çıktı, sonuncusu pozitif
Alyssa Milano, hastalık semptomlarını ilk olarak geçtiğimiz nisan ayında göstermeye başladığını anlattı. Daha sonra yapılan antikor testinin sonucunun da pozitif çıktığını belirtti. Ünlü oyuncu bu sonucunu üçüncü testten sonra ortaya çıktığını da anlattı.