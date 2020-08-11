BIST 1.102
DOLAR 7,24
EURO 8,54
ALTIN 460,86
HABER /  DÜNYA

Her üç Kenyalıdan birinin aylık geliri 55 doların altında

Anadolu Ajansı

Kenya'da yaşayan her üç kişiden birinin aşırı yoksul olduğu, aylık gelirinin 55 doların üzerine çıkamadığı bildirildi.

Abone ol

Kenya İstatistik Ofisi (KNBS) tarafından yayınlanan "Kenya Kapsamlı Yoksulluk Analizi" raporuna göre, 16 milyon Kenyalı aşırı yoksulluk sınırı olarak nitelenen günde 1,90 doların altında gelire sahip.

Aylık gelirleri 30-55 dolar (250-450 lira) arasında olan aşırı yoksul Kenyalılar, yaklaşık 47 milyon kişinin yaşadığı ülkede nüfusun yüzde 36'sını oluşturuyor.

Diğer yandan 23 milyon Kenyalı ise en az 3 temel ihtiyacını karşılayamayacak kadar maddi zorluk çekiyor.

Kentlerde yüzde 27 olan yoksulluk oranı kırsal bölgelerde yüzde 67'ye çıkıyor.

Salgın yoksulluğu arttırdı 

Uzmanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının ülkedeki işsizlik ve yoksulluğu arttırdığına dikkat çekti.


Sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere Kovid-19 önlemleri nedeniyle binlerce Kenyalı işsiz kaldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki! 'Yunan tiyatrosu' deyip AB'ye çağrı yaptı
Aksaray'da üvey babanın taciz iddiası! Kucağına oturmamı istiyordu...Bizi öldürecek...
AK Partili kadınlardan Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Suçlayacaklarsa Yunanistan'ı suçlasınlar
DSÖ'den Rusya'nın duyurduğu koronavirüs aşısı ile ilgili ilk açıklama
Son dakika Yunanistan'dan AB'ye acil koduyla Türkiye çağrısı!
ÖNCEKİ HABERLER
Hüseyin Bağ kimdir eşi Derya Bağ ilan olayı görevinde etti
Halı sahalar yarından itibaren açılıyor! Bakan Muharrem Kasapoğlu açıkladı
Köln formasındaki cami silueti nedeniyle üyelikten çıkan kişiye 'güle güle' cevabı
Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme
Terör örgütü PKK'nın açtığı ateş sonucu Erbil'de bir çoban ağır yaralandı
İsmail Hacıoğlu eşi Duygu Kumarki kimdir kaç yaşında?
Yorumlar