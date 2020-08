Hüseyin Bağ eşi Derya Bağ için ne ilan verdi başını yaktı

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ Personel Daire Başkanlığı kadrosunda ilan açtı ve aradığı kriterlere uygun tek kişinin eşi Derya Bağ çıktı. Bu olayın ardından görevinden uzaklaştırılan Hüseyin Bağ'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki Hüseyin Bağ aslen nereli, yaşı kaç eşi Derya Bağ ve çocukları kimdir?

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, verdiği ilan ile olay oldu. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, eşi için bir kadro daha yarattı. Bu olayın ardından Hüseyin Bağ ve hayatı merak konusu oldu. Peki aslen Denizlili olan ve 53 yaşında olan Hüseyin Bağ 4 çocuk babası. ODTÜ mezunu olan Hüseyin Bağ 1998 yılında ise Doktora eğitimini bitirdi.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, eşi için bir kadro daha yarattı. “Öğretim görevlisi” ilanında “Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği ya da Fars Dili ve Edebiyatı Mezunu olmak, Dil alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, lisans sonrası en az 10 yıl deneyim, yabancılara Türkçe öğretimi sertifikasına sahip olmak ve ikinci dil bilmek” şartları arandı. Bu şartlara Rektör eşi Derya Bağ tıpatıp uyuyor. Bağ'ın Pamukkale Üniversitesi üzerinde yayınlanan özgeçmişine göre, Bağ; “Arapça öğretmenliği mezunu. Dil Bilimi ve Kültür Araştırmaları konusunda yüksek lisans yaptı ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sertifikasına da sahip bulunuyor.

DUYURU YAPILDI

Pamukkale Üniversitesi'nin resmi web sitesinde önceki gün yayınlanan ‘Öğretim Görevlisi Alım İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları'na göre de 10 Ağustos'ta yapılacak sınava katılacak isim “D** B**” şeklinde duyuruldu. Rektör Hüseyin Bağ, birçok skandala daha imza atmıştı. Makam şoförlüğünü yapan kişiyi ise önce yüksekokula sekreter olarak atayıp, bir mesai günü sonrası da şube müdürü yapmıştı. Ayrıca Rektör, yarı zamanlı çalışan 150 öğrenciyi ‘bütçe yetersizliği' gerekçesiyle kovmuştu.

EŞİNİ DAHA ÖNCE DE SEKRETER OLARAK ATAMIŞTI

Rektör, 2017'de eşi Derya Bağ'ı İslam Enstitüsü'ne sekreter atamıştı. Tepkiler üzerine Derya Bağ istifa etmişti.

HÜSEYİN BAĞ KİMDİR?

Kimya profesörü, akademisyen, Pamukkale Üniversitesi Rektörü. 1967 yılında Denizli’nin Acıpayam ilçesinde doğdu. Ortaöğrenimini 1985 yılında tamamladıktan sonra 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi Kimya Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. 1995 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya ABD'da Yüksek Lisans eğitimi, 1998 yılında ise Doktora eğitimini bitirdi.

1990–1994 yılları arasında Ankara Muradiye Özel Yavuz Sultan Selim Lisesinde (Eski ismi Özel Muradiye Erkek Lisesi) kimya öğretmenliği yaptı. 1994 yılında Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalına 2000 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı. 2002 yılında aynı bölümde Doçent oldu. 2009 yılından sonra “Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı”nda Profesör unvanıyla görev yaptı.



2011-2012 yıllarında “Denizli Meslek Yüksek Okulu”nda müdür olarak görev yaptı. Aynı zamanda 2011 -2012 yıllarında Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Bölüm Başkanlığı görevini de yürüttüm. 2002–2003 yıllarında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Dekan Yardımcılığı görevini, 2003 – 2007 yıllarında Fakülte Kurulu doçent temsilcisi ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. 2010-2012 yıllarında “Pamukkale Üniversitesi Senato Üyeliği” görevinde bulundu. 2013 yılından sonra Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu profesör temsilciği görevlerini yürüttü.

Prof. Dr. Hüseyin Dağ'ın uluslararası dergilerde 22 makalesi yayımlamıştır. Uluslararası dergilerde yayınlanan makalelerine 2014 yılı itibariyle 486 atıf yapılmıştır. 9 Uluslararası, 12 Ulusal kongrelerde sunulmuş toplam 21 bildirisi bulunmaktadır. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology, International Journal of Environmental and Science Education ve Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education dergilerinin kurucu editörlüğünü yaptı. Eurasian Journal of Analytical Chemistry, New World Sciences Academy (Education Sciences) dergilerinin editörlüğünü yürüttü. İngiltere, Hollanda, Türkiye, Lübnan, Hindistan ve Malezya olmak üzere altı ülkenin ortak olduğu Avrupa Birliği 7. Çerçeve kapsamında “Science Education for Diversity” konulu projenin Türkiye ortağı oldu. Bunun yanında, 2 TÜBİTAK projesinde araştırmacı, 7 BAP projesinde yürütücü, 5 BAP projesinde araştırmacı olarak görev aldı.

Prof. Dr. Hüseyin Bağ 18 Nisan 2017 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne getirilmiştir. Evli ve dört çocuk babasıdır.