Yeni Zelanda'da 102 gün sonra bir ilk! 4 kişide koronavirüs tespit edildi

Koronavirüste imrendiren ülke dediğimiz Yeni Zelanda'da 102 gün sonra yerel halkta koronavirüs vakaları görüldü. Ülkede alarm seviyesi yükseltilirken mağaza, bar ve restoran gibi işletmelerin kapatılmaya başlanabileceği belirtildi.

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Gece saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Jacinda Ardern, ülkenin en kalabalık kentlerinden biri olan Auckland’da yaşayan bir ailenin dört üyesinde koronavirüs saptandığını duyurdu. Söz konusu kişilerin son zamanlarda yurt dışı seyahati gerçekleştirmediği belirtildi.

Ardern, önlem olarak kent genelinde üç gün geçerli olmak üzere alarm seviyesini üçüncü dereceye yükselttiklerini açıkladı. Bu restoran ve bar gibi işletmelerin, ikincil derecedeki mağaza ve dükkânların kapanması anlamına geliyor. Halka gerekmedikçe dışarıya çıkmaması ve toplu etkinliklerin 10 kişiyle sınırlanması çağrısı yapılıyor. Okullar bu süreçte sadece işe gitme zorunluluğu bulunan ebeveynlerin çocukları için açık kalacak, öğrencilerin mümkünse eğitime evlerinden devam etmeleri bekleniyor. Öte yandan Auckland bölgesine giriş ve çıkışlara sınırlandırma getirilecek.

"O zaman için hazırlanıyorduk"

Halk Sağlığı Direktörü Ashley Bloomfield, sağlık sisteminin yeni vakalara karşı ‘son derece hazırlıklı’ olduğunu vurgulayarak, “O zaman için hazırlanıyorduk ve o zaman şimdi” dedi.

Salgının başlamasıyla birlikte katı tedbirleri hayata geçiren Yeni Zelanda, hızlı ve etkili mücadelesi sayesinde Haziran ayı itibariyle koronavirüsü yendiğini duyurdu ve normale dönmeye başladı. Sınır kontrolleri sıkı tutulmaya devam edilirken, yalnızca Yeni Zelanda vatandaşlarının ülkeye girişine izin veriliyor ve onlar da iki hafta karantinaya alınıyorlar.