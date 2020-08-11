AB'den gerilimi artıracak açıklama! Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız

ANKARA-Atina hattında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim devam ederken Avrupa Komisyonu skandal bir açıklamaya imza attı. AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano, "Doğu Akdeniz'deki durum çok endişe verici. Diyalog gerek. AB, Rum Kesimi ve Yunanistan'ın yanındadır" diye konuştu.

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Sözcü Peter Stano, basın toplantısında son günlerde bölgede yükselen tansiyon ile ilgili "Son yaşananlar çok endişe verici. Burada ihtiyacımız olan şey bütün sorunları iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası yasalar ve pozitif iletişim ile diyalog aracılığıyla çözmeye çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

Stano, AB'nin Yunanistan ve Rum Kesimi'nin yanında olduğunu da dile getirdi.

Helikopterler tetikte

Yunan güçlerinin olası bir hamlesine karşı Türk askeri helikopteriyle de bölgede zaman zaman uçuş yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren iki helikopter Meis adası civarında ve Kaş bölgesinde sürekli tur atıyor.

10-23 Ağustos arası geçerli olacak NAVTEX kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki savaş gemisi de Oruç Reis'e eşlik ediyor.

Ne olmuştu?

Türkiye, Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı deniz yetki sınırlandırma anlaşmasının ardından Oruç Reis araştırma gemisinin sismik çalışmalar için Akdeniz'e açılacağını, NAVTEX ile duyurmuştu. Yeni NAVTEX'in 23 Ağustos'a kadar süreceği belirtilmişti.

Yunanistan da aynı gün aynı bölge için NAVTEX ilan etmişti ve Türkiye'nin duyurusunun yasa dışı olduğunu kaydetmişti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yeni bir NAVTEX ilan etmesi Yunanistan'ı alarma geçirmişti. Yunanistan, Ulusal Güvenlik Konseyi Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında acil toplantı gerçekleştireceğini duyurmuştu.