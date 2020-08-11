BIST 1.105
DOLAR 7,24
EURO 8,52
ALTIN 453,24
HABER /  DÜNYA

AB'den gerilimi artıracak açıklama! Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız

ANKARA-Atina hattında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim devam ederken Avrupa Komisyonu skandal bir açıklamaya imza attı. AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano, "Doğu Akdeniz'deki durum çok endişe verici. Diyalog gerek. AB, Rum Kesimi ve Yunanistan'ın yanındadır" diye konuştu.

Abone ol

Sözcü Peter Stano, basın toplantısında son günlerde bölgede yükselen tansiyon ile ilgili "Son yaşananlar çok endişe verici. Burada ihtiyacımız olan şey bütün sorunları iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası yasalar ve pozitif iletişim ile diyalog aracılığıyla çözmeye çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

Stano, AB'nin Yunanistan ve Rum Kesimi'nin yanında olduğunu da dile getirdi.

Helikopterler tetikte

Yunan güçlerinin olası bir hamlesine karşı Türk askeri helikopteriyle de bölgede zaman zaman uçuş yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren iki helikopter Meis adası civarında ve Kaş bölgesinde sürekli tur atıyor.

10-23 Ağustos arası geçerli olacak NAVTEX kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki savaş gemisi de Oruç Reis'e eşlik ediyor.

Ne olmuştu?

Türkiye, Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı deniz yetki sınırlandırma anlaşmasının ardından Oruç Reis araştırma gemisinin sismik çalışmalar için Akdeniz'e açılacağını, NAVTEX ile duyurmuştu. Yeni NAVTEX'in 23 Ağustos'a kadar süreceği belirtilmişti.

Yunanistan da aynı gün aynı bölge için NAVTEX ilan etmişti ve Türkiye'nin duyurusunun yasa dışı olduğunu kaydetmişti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yeni bir NAVTEX ilan etmesi Yunanistan'ı alarma geçirmişti. Yunanistan, Ulusal Güvenlik Konseyi Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında acil toplantı gerçekleştireceğini duyurmuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Muharrem İnce, hangi partiden ne kadar oy alıyor? Son anket dengeleri değiştirecek Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hulusi Akar'dan net Doğu Akdeniz mesajı: Tüm tedbirler alındı izin verilmeyecek
Aksaray'da üvey babanın taciz iddiası! Kucağına oturmamı istiyordu...Bizi öldürecek...
AK Partili kadınlardan Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Suçlayacaklarsa Yunanistan'ı suçlasınlar
DSÖ'den Rusya'nın duyurduğu koronavirüs aşısı ile ilgili ilk açıklama
Son dakika Yunanistan'dan AB'ye acil koduyla Türkiye çağrısı!
ÖNCEKİ HABERLER
Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz istifa etti
Rize'de taşan dereler sele neden oldu mahsur kalanlar var
AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz'ın oğlu kazada hayatını kaybetti
Her üç Kenyalıdan birinin aylık geliri 55 doların altında
Hüseyin Bağ kimdir eşi Derya Bağ ilan olayı görevinde etti
Masterchef Celal kimdir yaşı kaç Celal Sarıgül aslen nereli?
Yorumlar 25 yorum