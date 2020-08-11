Acun Ilıcalı Netflix'e rakip olmaya hazırlanıyor resmi kurumlara başvurdu
Medya patronu Acun Ilıcalı hakkındaki yeni iddia ortalığı karıştırdı, Ilıcalı'nın yeni bir sektöre adım atacağı ve dijital dizi, film izleme platformu Netflix'e rakip olacağı söyleniyor.
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, başarıdan başarıya koşarken yeni adımlar atmayı da ihmal etmiyor. Her programı milyonlar tarafından ilgiyle izlenen Ilıcalı, şimdilerde yepyeni bir platform kurmak için kolları sıvadı.
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İddialara göre, Acun Ilıcalı, Netflix benzeri bir platform kuracak. Dünya Gazetesi'nden Kerem Ülker'in haberine göre, Acun şimdiden resmi kurumlarla masaya oturdu.
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Netflix'in sansür olaylarıyla gündeme gelmesinin ardından harekete geçen Ilıcalı, platform için Turizm ve Kültür Bakanlığı dahil resmi kurumlara gerekli başvuruyu yaptı.
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Onay alması halinde işlerini hızlandıracak olan ünlü isim, Netflix'e rakip olmak için çalışmalara başlayacak.
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