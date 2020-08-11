Meral Akşener'den 'eve dön' çağrısına bomba cevap! Erken seçim için 2021 Haziran tarihini verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yakın zamanda seçim beklemediğini söylerken, Devlet Bahçeli'nin evine dön çağrısı için "Ben politikayı bırakıp herkesten özür dileyip eve dönerim." diyerek kapıları kapattı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısı ve Erdoğan'ın çağrıya verdiği destekle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Akşener, Bahçeli'nin çağrısına kapıyı kapatırken, Erdoğan'ın çağrısı için "Parlamenter sisteme geçiş için bir çağrı ise destek veririz" dedi. Akşener, CHP'ye de mesaj göndererek "Milletin menfaat ve çıkarlarına aykırı davranılmadığı süre içerisinde, yola çıktığımız hiçbir grubu ve hiçbir insanı yolda bırakmadık" dedi.

Akşener, Kırıkkale'de şehitlik ve Hasandede Türbesi'ne ziyarette bulunarak, dua etti. Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Akşener, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, bir gazetecinin "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkınızda yaptığı açıklama, İYİ Partiye bir davet olarak nitelendirildi. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

'İktidara destek çağrısı ise ihtiyaçları yok'

"Sayın Erdoğan'ın çağrısı, İYİ Partiden iktidara bir destek çağrısı ise... Aslında iki partinin sayısal anlamda sayısal çoğunlukları var. Türkiye'nin içi ile oluşan bir soruna yönelik bize ihtiyaçları yok. Dış politika açısından baktığımız zaman hadiseye, Millet İttifakı'nda yer alan hiçbir siyasi parti dış politikaya yönelik Türkiye'nin bir sorunu olduğunda devletini, hükümetini yalnız bırakmadı."

'Parlamenter sisteme geçiş içinse hazırız'

"İkincisi bu çağrı, Türkiye'nin taşınamaz hale gelmiş yüklerinin ve problemlerinin çözümü ile ilgiliyse, 5 Mayıs 2018'den beri söylediğimiz bir şey var. Tek partili cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'ye uygun değil dedik ve haklı çıktık. Önerimiz de iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçiş. Bu konuda bizden yardım isteniyorsa, destek isteniyorsa bunu en başından beri talep eden biziz. Bu konunun olması gerektiğini söyleyen İYİ Partidir, elbette bu konuda o destek verilir."

CHP'ye mesaj: Milletimizin menfaatleri ve değerlerine aykırı...

"Şayet bu çağrı siyasi bir taktik üzerine, samimiyetten uzak ise biz İYİ Parti olarak milletimizin menfaatleri ve çıkarlarına aykırı, değerlerine aykırı davranılmadığı süre içerisinde yola çıktığımız hiçbir grubu ve hiçbir insanı yolda bırakmadık."

Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına kapıyı kapattı: Politikayı bırakırım

Bir başka kişinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "eve dön" çağrısını hatırlatması üzerine Akşener, "Ben şimdi Sayın Bahçeli'nin ev sözünün ne manaya geldiğini bilmediğim için Sayın Erdoğan'a seslendim. Dedim ki ortağını ilgisiz bırakma. Bana sardırdı. Onun için ilgilen. Eve mi? Onu bilmiyoruz. Yuvalar çok, evim de yuva. Ben başından söyledim. Ben politikayı bırakıp herkesten özür dileyip eve dönerim. Bu derece." diye konuştu.

Yerli ve milli olduğumuzu teyit ettiler

Akşener, "Geçmişte hem Sayın Bahçeli'den hem de Sayın Erdoğan'dan birçok suçlama geldi. Bu suçlamalardan sonra bu daveti nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine, "Orada önemli iki kelime var. Sayın Erdoğan milli ve yerli olduğumuzu teslim etti. Ben 27 yıldır siyasi hayatın içerisindeyim. Hiç bana 'gayri milli, gayri yerli' diyebilen olmamıştı, 5 senede biz hepimiz gayri yerli ve gayri milli olduk. Biz kendimizi biliyoruz. Milli, yerli, milliyetçi, kalkınmacı ve demokrat bir partiyiz. Beş sene sonra anlaşılması bizi ancak memnun eder." ifadelerini kullandı.

Ayasofya'nın ibadete açılması

Meral Akşener, yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne de değinerek, şunları kaydetti:

"Sağın her rengi Ayasofya'nın açılmasını ister. Ben de isterim, onun tavrını koyduk. Mesela bilinmeyen bir şey var. Geçmişin solcuları da emperyalizm üzerinden baktığı için onlar da Ayasofya'nın açılmasının karşısında değildi. Ayasofya konusunda, 'olsun' diyen en genç yapı biziz. Çocuklarımızın öncelikleri ne? Onun için yeni neslin taleplerine uygun bir bakış açısına ihtiyaç var. Çocuklarımız çok başka. Öncelik iş bulmak. Bakıyorsunuz, Hristiyan dünyasında da bu durum aynı. Ayasofya bizden gitti gibi bir durum olmadı. Bu yeni bir dünya."

Bir kahvehaneye giren ve kendisine ikram edilen çayı içen Akşener, emeklilerle sohbetinde emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirtti.

'Çok erken bir seçim beklemiyorum: 2021 Haziran...

Akşener, bir kişinin "Erken seçim olacak mı?" sorusuna, "Ekonomiye bağlı. Çok erken bir seçim beklemiyorum. 2021 Haziran'ı olabilir belki. Çok yakın zamanda bir seçim beklemiyorum." yanıtını verdi.