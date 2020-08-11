Meral Akşener'den FETÖ başvurusu! Erdoğan'ın 'milli ve yerli' sözünü kanıt gösterdi

İYİ Parti Genel Baykanı Meral Akşener, kendisi hakkında yürütülen ve gizlilik kararı olan FETÖ soruşturmasıyla ilgili savcılığa yeni bir başvuru yaptı. Gizliliğin kaldırılmasını istelen Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendileri için söylediği "yerli ve milli" sözünü de kanıt olarak sundu.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener’in avukatı Uğur Poyraz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yerli ve milli” açıklamasından sonra, Akşener hakkında 4 yıldır yürütülen ‘FETÖ soruşturması’ndaki “gizlilik kararının” kaldırılmasını istedi. Akşener, hakkındaki soruşturma nedeniyle ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına avukatı aracılığıyla başvuruda bulundu.

Seçim döneminde gizlilik kararı alındı

Akşener’in avukatı Uğur Poyraz savcılığa sunduğu dilekçede, 2016 yılında başlatılan soruşturma hakkında hala müvekkiline bir bilgilendirmede bulunulmadığını kaydederek, “3 yılın sonunda 23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimi sürecinden apar topar ‘gizlilik kararı’ alındı. 1 yılı aşkın süredir ‘gizlilik kararı’ devam ettirildi. Müvekkillim Sayın Meral Akşener’in ‘Gizlilik kararı kaldırılsın, kamuoyundan gizleyeceğim, çekineceğim bir husus yoktur’ talepli başvurularına cevap dahi verilmedi” dedi.

Siyasi malzeme haline geldi

Poyraz, 4 yılı aşkın süredir devam eden soruşturmanın “siyasi malzeme haline getirildiğini” ifade ederek, dosyadaki “gizlilik kararı”nın kaldırılmasını istedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ifadesini ‘ivedi olarak alınmasını’ talep eden Poyraz, “Gizlilik kararının’ kaldırılarak, kamuoyu ile dosya içerinin paylaşılmasına karar verilmesi gerektiği kanaatindeyiz” dedi.

Erdoğan'ın 'yerli ve milli' sözlerini kanıt gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 Ağustos günü Akşener hakkında “Yerli ve milli” vurgusu yaptığını hatırlatan Poyraz, dilekçesinde şu görüşlere yer verdi: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı’nın istihbarat birimleri ve gerekli kurulardan bilgi almaksızın böyle bir açıklama yapması söz konusu olamaz. Belli bir dönem, tercih ve karar alma süreçlerine ilişkin yanıltıldığını defaatle dile getiren Sayın Cumhurbaşkanı’nın kamuoyuna yapmış olduğu açıklamalarda aldatılma hassasiyetine kurumların ve birimlerin titizlik gösterdiklerini varsayıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ağustos günü Ayasofya Cami’nde kıldığı Cuma namazının ardındın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Akşener’e yaptığı “Evine dön” çağrısını “Terör örgütleriyle el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygun düşmeyebilir. Böyle bir sıkıntının olması hasebiyle böyle bir davet gerçekleşmiş diye düşünüyorum. Ülke genelinde bir bütünleşmenin gereğini düşünüyorum" diye değerlendirmişti.