Mustafa Cengiz basın toplantısında konuştu: 4 oyuncu bizi çok yoruyor

Galatasaray'da göğüs sponsoru, 2 yılda 40 milyon TL'yi aşan katkıyla taşıma şirketi Sixt oldu. Ayrıca Magderburger şirketi 18 milyon TL ile katkı sağladı. Maddi konuda 4 oyuncunun kendilerini yorduğunu belirten Cengiz, hukuk yoluna başvuracaklarını kaydetti. Ayrıca Cengiz, Fenerbahçe'ye üstü kapalı göndermede bulundu.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, forma sponsorluğu için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cengiz, harcama limitinde isim vermeden Fenerbahçe Kulübü’nün itirazlarına tepki gösterirken futbol takımı hakkında da bilgi verdi. Mustafa Cengiz, Falcao’nun maaşta indirim yaptığını açıklayıp, 4 futbolcunun kendilerini de çok zorladığını söyledi.

Mustafa Cengiz ifadelerinde şu sözlere yer verdi:

"4 Ekim tarihine kadar süremiz var. Dinamik bir süreç bitmez. Biz limitlerimiz içinde, kurallara, yasalara uygun olarak Galatasaray çıkarları doğrultusunda her tür transferi, gerek satış anlamında gerek alış anlamında yaparız."

"Limit artışına karşı çıkmadık. Siz bir kural koyuyorsunuz; sarı, kırmızı ve yeşil. Otobana da bir hız limiti koyuyorsunuz. Siz bunu kafanıza göre değiştiremezsiniz. 120 değil, 130 isteyebilirsiniz. Orada bir limit var. ‘Ben buna istediğim gibi uymam, aşarım ve cezayı da ödemem’ diyemezsiniz. İsmini zikrettiğiniz değerli rakibimiz için değil, kendimiz için de söylüyorum. Varsa Kasımpaşa’nın maddi hatası olur, onu düzeltin dedik. Fenerbahçe’nin taleplerini göz önüne alalım ve gelecek için düzenleyelim dedik. Ama şu an transfer dönemi açılmış. Oyun oynanırken bunu değiştirirseniz ne TFF’nin, ne konulan kuralların kıymeti kalmaz."

"Cezaya katlanmak da gerektiğinde bir asalettir"

"Gelecek yıl da siz bu duruma düşersiniz diyorlar. Evet, düşebiliriz ama biz şunu yaparız; cezamızı çekeriz. Cezaya katlanmak da gerektiğinde bir asalettir. Bizim spor kulüpleri olarak çok dikkatli olmamız gerekir. Açık konuşuyorum, Fenerbahçe’yle olan yarış daha çok gelir getirirdi. Ben bundan keyif alırım. Hiçbiri bizim düşmanımız değil, bunu anlamaları gerekir."

"Kuralları çiğnemişsem bana ceza verin"

"Ben kuralları çiğnemişsem bana ceza verin, şike yapmışsam ceza verin. 2 yıldır faaliyet raporlarını veriyoruz, ne çıkacağını biliyoruz. Tüm kulüpler ne çıkacağını biliyor. Eğer bilmiyorsam kulübümün beni eleştirmesi gerekir."

"30'u imzaladı 4'ü imzalamadı, canları sağ olsun"

"4 futbolcu bizi çok yoruyor. 30 futbolcu feragatname imzaladı. 4’ü imzalamadı. Canları sağ olsun. Hukuk içerisinde görüşeceğiz. Para mühim değil dedi Arda, paranın bozduğunu para düzeltir. Tanrı bizi onur, itibar ve şereften yoksun bırakmasın. Biz buna Galatasaray olarak dikkat ediyoruz. Arda müthiş hizmetler verecektir. Ona çok inanıyor, güveniyorum. Çok büyük hizmetler verecek."

"Galatasaray'la anlaşmazsa 2-3 katına başka bir yere gider"

"Başkalarının anlaştığı genç çocukları 2-3 kat daha fazla para verip, transfer edip, sonra da ‘limitless’ yazamazsın. Bir futbolcu Galatasaray’a gelir, eğer Galatasaray’la anlaşamazsa 2-3 katına başka bir yere gider. Galatasaray, Türk futbolunun kıblesidir. Profesyonel olarak düşünürseniz daha fazla maddi olanaklar sunarsanız, Ahmet’i değil Mehmet’i kandırabilirsiniz, 2-3 kat hem 5-6 futbolcuya ‘limitless’ yazarım. Bana ceza veremezsiniz, 30 milyon taraftarım var derseniz beni suçlayın."

"Dünyanın en büyük taşıt kiralama şirketlerinden olan Sixt, bize müthiş bir teklifle geldi. 2 yılda 40 milyon TL’yi aşkın fiyatla göğüs sponsoru, kardeş şirketi Magderburger ise 18 milyon TL ile geldi. 60 milyon TL’yi aşkın bir katkı… Bu örnek davranıştan ötürü Sixt’e teşekkür ediyorum. Bize sponsor olarak bize olan güvenlerini gösterdiler."