Muş Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, tüm dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı.Abone ol
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Alınan bilgiye göre Asya, Muş Devlet Hastanesinde koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Asya'nın kendisini evde izole ettiği öğrenildi.
Asya'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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