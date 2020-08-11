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Muş Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, tüm dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı.

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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Alınan bilgiye göre Asya, Muş Devlet Hastanesinde koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Asya'nın kendisini evde izole ettiği öğrenildi.

Asya'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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