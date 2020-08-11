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'Cinsel saldırı' ile suçlanan Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in savunması Meclis'te

Seçim çalışmaları sırasında bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında fezleke hazırlanmasın ardından HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik, savunmasını TBMM'ye yazılı olarak iletti.

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HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek üzere kurulan hazırlık komisyonuna yazılı savunmasını verdi.

Çelik, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğu 5 kişilik 1. hazırlık komisyonuna savunmasını, yazılı olarak iletti.

AK Parti'den Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'den oluşan hazırlık komisyonu, 20 Ağustos Perşembe günü toplanacak, hazırlayacağı rapor için çalışmalarını sürdürecek.

Çelik, istemesi halinde bu tarihte komisyona gelerek ya da tayin ettiği bir vekili aracılığıyla sözlü savunmasını da yapabilecek.

Hazırlık komisyonunun 1 aylık çalışma süresi 24 Ağustos'ta sona erecek. Komisyon bu tarihe kadar Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması ya da milletvekilliğinin devamı yönünde karar verebilecek.

Hazırlık komisyonu, daha sonra makul bir süre içinde raporunu Karma Komisyona sunacak. Karma Komisyon da raporu aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde toplanarak, asıl kararı verecek.

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