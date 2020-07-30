HDP Milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadın Meclis'te herşeyi anlattı! Nefes alamıyorum

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadın D.K., yaşadığı iğrenç olayı Meclis'te kurulan komisyonda tüm ayrıntılarıyla anlattı. HDP'li iki kadın vekil, tecavüz olayının üstünü örtmeye çalışmış...

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HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz ettiği D.K. isimli kadın Meclis'te oluşturulan komisyona geldi ve iğrenç olayı tüm ayrıntılarıyla anlattı. HDP'den iki kadın milletvekilinin tecavüz olayının üstünü örtmeye çalıştığını anlatan D.K., "O günden beri nefes alamıyorum" ifadelerini kullandı.

Tecavüz iddiası ortaya çıktıktan sonra HDP'den ihraç edilen edilen Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’te bir komisyon kuruldu. Komisyonda AK Parti'den Belgin Uygur, Ali Özkaya, İbrahim Halil Fırat, CHP’den Ali Mahir Başarır ile HDP’den Züleyha Gülün yer alıyor. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, tecavüz mağduru D.K.'nın komisyonda verdiği ifadeleri köşesine taşıdı. İşte o ifadeler:

Amca kızı gel bize gidelim...

- HDP milletvekili Tuma Çelik seçimde birlikte çalışmayı teklif etti. Çocuklarım olduğunu ve aile içi sorunlarım bulunduğunu söyleyip kabul etmedim. Ama Tuma Çelik, ‘Amca kızı, gel bize gidelim, hem kahve içer hem de sorunlarımızı konuşuruz’ dedi.

O gün özel günümdü kanepenin üzeri kan lekesi oldu

- Beni Süryani Federasyonları Başkanı E.T.’nin Mardin Midyat’taki evine götürdü. Evde kahve içtikten sonra bana tecavüz etti. O gün özel günümdü. Salondaki kanepenin üzeri kan lekesi oldu.

"Ben vekilim dokunulmazlığım var"

- Çelik’e ‘Seni partiye şikâyet edeceğim’ diye bağırdım. Bana, ‘Ben vekilim, dokunulmazlığım var. Olmadı siyasi hayatım biter, giderim Avrupa’da yaşarım. Eğer duyulursa yöre halkı benim için ‘Erkektir, bir zamparalık yaptı’ derler. Ama sen, eşin ve çocukların insan içine çıkamaz’ dedi.

Süryani Federasyonları Başkanı beni tehdit etti

Selvi, yazısına şöyle devam etti: "D.K. olayı intikal ettirdiği Süryani Federasyonları Başkanı E.T.’nin de olayın duyulmaması için kendisini tehdit ettiğini söylemiş. Bu olay nedeniyle eşinden boşandığını anlatıp 'O günden beri nefes alamıyorum' diye konuşmuş.

"İki kadın milletvekili bana ‘olayı kapat’ diyerek vazgeçirmek istedi"

Üç çocuk annesi olduğunu ve bu olaydan dolayı çok sarsıldığını anlatan D.K., olay üzerine HDP Mardin milletvekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar’dan yardım istediğini ancak onların "olayı kapat" diyerek vazgeçirmek istediklerini söyledi. Tecavüz mağduru D.K., HDP milletvekillerinin kendisiyle alay ettiğini ve “Sana doktor göndereceğiz” dediklerini ifade etti.

"Pervin Buldan, sözlerinin arkasında duruyor"

D.K. olayı üzerine konuştuğum HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise olayın başta kendilerine farklı aksettiğini belirterek, “Kadının beyanı esastır. Bu işin peşini bırakmayacağız” demişti. Buldan, sözlerinin arkasında duruyor.