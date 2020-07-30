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Suriye'de Ayasofya inşa ediliyor kilise olarak kullanılacak

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SURİYE'de Ayasofya'nın kopyasının inşa edileceği belirtildi. Kilise olarak kullanılacak yapı piskopos Nicolos Baalbaki’den onay alırken bölgede çalışmaların başladığı söylendi.

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Lübnan medyasında yer alan habere göre, kilisenin, Hama kentinde Ortodoks toplumunun yoğunlukta yaşadığı Sukaylebiye ilçesinde yapılması planlanıyor.

Ayasofya’nın replikasının yani kopyasının inşası fikri, önce Hama Rum Ortodoks Piskoposu Nicolos Baalbaki’den onay aldı, ardından Suriye’de bulunan Rus ordu yetkililerine sunuldu. Öte yandan, kilisenin inşa edileceği bölge arazisi üzerinde çalışmaların başladığı belirtiliyor.

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