Altın bu fiyattan alınır mı kaç lira olur? Altın fiyatı için bomba açıklamalar
Bugün gün içinde gram altının fiyatı 439 liraya kadar çıktı, çeyrek altın 727 lira oldu. Peki altın bu fiyattan satılır mı altın almak için uygun zaman mı? Uzmanlardan gelen açıklamalara göre altın fiyatları 500 TL'yi görebilir. Bugün için de altını yükseltecek bir haber bekleniyor. İşte altın analizleri:
Altın fiyatları eşi benzeri görülmemiş bir ralli yapıyor. Tarihi rekorları üst üste kıran altın fiyatları durmaya niyetli değil. Gün içinde 436 lirayı aşan gram altın, 438 lirayı gördü. Kısa süreli kar satışlarının ardından altın fiyatları bugün 437-439 lira bandında hareket ediyor. Çeyrek altın fiyatı da 727 liraya, Cumhuriyet altını 2,894 liraya yükseldi. Altın fiyatlarının daha da yükseleceği söyleniyor. Bugün özellikle piyasaların beklediği bir haber var. O haberle altın daha da yükselir deniyor. İşte altına dair uzmanlarından çok önemli analizler:
Altının gözü ABD'de : Ünlü Co/DAHA analizinde, ons altının kâr satışları ile karşılaştığına işaret edilerek, bugün ABD'den gelecek karara dikkat çekildi. Fed politika yapıcıları iki gün sürecek politika toplantısına Salı günü başladı ve bugün TSİ 21:00'de toplantı kararları açıklanacak. Fed Başkanı Jerome Powell TSİ 21:30'da basın toplantısı yapacak. Bu toplantıdan çıkacak kararın altın fiyatlarına 'lehta' yansıması olacak deniyor. Altına dair Co/DAHA analizi şöyle:
*"1,980 doların hemen üzerini gördükten sonra kâr satışlarının baskısını hissetmeye başlayan ons altın yeniden 1,950 doları aşmadan önce 1,910 dolar düzeyine kadar geriledi. Diğer taraftan dolar endeksinin ise 93.5 seviyesinin hemen altından destek bulduğunu görüyoruz.
Karar altını etkileyecek
*Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar altının yönü açısından oldukça önemli.
*Fedin aşağı yönlü risklere vurgu yaparak güvercin mesajlar vermeye devam etmesi değerli metaller açısından lehte bir zemin yaratacaktır. Bunun yanında enflasyondaki olası yukarı yönlü eğilime tolerans gösterilebileceğine dair mesajların da altın fiyatlarına pozitif yansımasını bekleriz."
BNP Paribas Varlık Yönetimi Yatırım Hizmetleri Başkanı Garth Bregman, altın fiyatında yukarı hareketin kısa vadede durması için herhangi bir neden görmediğini söyledi. Bregman, 2000 dolar/ons civarındaki fiyatlarda bir konsolidasyon olabileceğini düşündüğünü de ifade etti.