BIST 1.136
DOLAR 6,99
EURO 8,21
ALTIN 438,61
HABER /  DÜNYA
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Japonya'da restoranda gaz sıkışması sonucu patlama oldu! Ölü ve yaralılar var

ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

JAPONYA’nın Fukuşima eyaletinde bir restoranda gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Abone ol

Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Kooriyama şehrinde "Shabu Shabu Onyasa" tarzı bir restoranda gaz sıkışması sonucu şiddetli patlama oldu.

Çevredeki mesken, mağaza ve işletmelerin zarar gördüğü patlama sonrası eyalet polisi ve itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi.

Medya kuruluşlarınca patlama sonrası havadan çekilen görüntülerde restoranın tamamına yakınının yandığı, sadece demir iskeletinin ayakta kaldığı görüldü.

Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Restorasyonu devam eden ve bu nedenle kapalı olan restoranın yarın açılışının yapılmasının planlandığı kaydedildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Adana'da sokağa el yapımı patlayıcı atıldı! Mahalleli yatağından fırladı
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın
ABD'den Esed'in oğlu için bomba karar! O da yaptırım listesine alındı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (29 Temmuz 2020)
Trabzon'un hocası Eddie Newton, Türk kızıyla evlenip Müslüman olmuş
İstanbul Sözleşmesi raporu Erdoğan'a sunuldu!
ÖNCEKİ HABERLER
Soma'da orman yangını!
Niğde'de eski eşini öldürdü kayınvalidesi ve kayınbabasını yaraladı
Türkiye'den Suriye İdlib'e ağır sevkiyat!
Erdoğan'dan Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'a tebrik mesajı
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı
PTT şubeleri bugün açık mı arefe günü PTT kaça kadar açık?
Yorumlar