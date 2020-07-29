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Trabzon'un hocası Eddie Newton, Türk kızıyla evlenip Müslüman olmuş

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Trabzonspor'un başında kupa sevinci yaşayan İngiliz antrenör Eddie Newton'un çok bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı.

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Trabzonspor, Alanyaspor'u 2-0'la geçerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırırken bordo-mavililerin teknik sorumlusu Eddie Newton da daha ikinci maçında kupa kaldırarak tarihe geçti. 

Oyunculuk kariyerinde Chelsea'de defansif orta saha oyuncusu olarak görev yapan Newton, Cardiff City'ye kiralık olarak gittiği 1992 sezonu hariç 1990-1999 yılları arasında Chelsea'de top koşturdu.

48 yaşındaki teknik adam 1997'de FA Cup finalinde attığı golle takımını kupaya taşırken, oyuncu olarak Chelsea'de ayrıca 97-98'de Lig Kupası ve UEFA Kupa Galipleri Kupası ile Süper Kupa'yı da kaldırdı.

Sakatlıklar nedeniyle 29 yaşında yeşil sahalardan ayrılan Newton, 2008'de Milton Keynes Dons ve 2009-2011 yılları arasında WBA takımlarında yardımcı antrenörlük yaptı. Aynı görevi 2012'de Chelsea'de yapmaya başlayan İngiliz futbol adamı bu görevde 2011-12 sezonunda FA Cup ve Şampiyonlar Ligi zaferleri gördü.

Türk vatandaşı Zeliha Kılıç ile evlenerek Müslüman oldu

Sezon başı Trabzonspor'un teknik kadrosuna katılan Eddie Newton, futbolculuğu bıraktıktan sonra İslamiyeti seçmiş ve Türk vatandaşı Zeliha Kılıç ile evlenmişti.

Newton, Müslüman olması ile ilgili olarak bir röportajında "İslamiyet beni iyi bir eş, iyi bir baba ve mesleğinde iyi bir adam olmam için harika bir rehber oldu. 4 harika çocuğum, sevdiğim bir eşim var ve bunlar bana dinimin bir lütfu... İslamiyet sayesinde yaptığım her işe daha saygı duymayı ve daha iyi odaklanmayı öğrendim. Allah'ın bana verdikleri sayesinde güzel bir kariyer yapıyorum. İslamiyet bana ne kadar kısmetli ve şanslı biri olduğumu hatırlatıyor" ifadelerini kullanmıştı.

KAYNAK:HABER7

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