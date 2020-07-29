Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, kupanın sahibi oldu. Bordo mavililer, bu zaferle Türkiye Kupası sayısını 9'a çıkardı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nın en büyüğü belli oldu. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final karşılaşmasında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.

Bordo mavililere kupayı getiren goller 25. dakikada Abdülkadir Ömür ve 90+10. dakikada Sörloth'tan geldi.

Bu sonucun ardından Karadeniz ekibi 9. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Aytemiz Alanyaspor ise ilk çıktığı final maçından boynu bükük ayrıldı.

Trabzonspor 15'te 9 yaptı

Trabzonspor, 15. Türkiye Kupası finalinde 9. şampiyonluğunu kazandı.

Bordo-mavili takım, 6 sezon aradan sonra finalde mücadele ettiği kupada daha önce 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004 ve 2009-2010 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997 ve 2012-2013 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.

Türkiye Kupası sayıları

18 - Galatasaray

9 - Beşiktaş

9 - Trabzonspor

6 - Fenerbahçe

TRABZONSPOR 2-0 ALANYASPOR (MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI)



99' GOL... Trabzonspor 2-0 Alanyaspor (Alexander Sörloth)

90' Maçın sonuna 10 dakika uzatma eklendi.

89' Abdülkadir Ömür müsait pozisyonda topu dışarıya gönderdi.

81' Coulker'ın şutunda top farklı bir şekilde auta gitti.

76' Sakatlanan Novak oyuna devam edemiyor.

73'Trabzonspor'da da Campi ceza sahası dışından şansını denedi, onun da vuruşu yandan auta gitti.

68' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşuna hiçbir takım arkadaşı dokunamadı ve top ters kanattan taca çıktı.

64' N'Sakala ve Abdulkadir Parmak'ın çarpışmalarının ardından iki oyuncu da yerden kalkamadı. Tedavileri saha içinde devam ediyor.

61' Bu dakikalarda Alanyaspor hücumda daha baskın görünüyor.

58' Bordo-mavililerde bu defa Guilherme bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi bir kez daha oyunu durdurdu.

55' Alanyaspor'da Efecan ceza sahasına girmek üzereyken araya giren Novak'a faul yaptı.

52' Alanyaspor'da Cisse topla buluşmak üzereyken son anda ayak koyan Campi tehlikeyi önledi.

50' Alanyaspor'da Siopis çalımlarla ceza sahasına sokuldu ama topu ayağından fazla açınca auta çıkmasına engel olamadı.

45' İlk yarının sonuna 4 dakika ilave zaman eklendi.



40' Sakatlanan Ekuban'ın yerine Bilal Başaçıkoğlu oyunda



38' Sörloth'un şutu dışarıya gitti.

34' Novak'ın kullandığı uzun taç atışının ardından ceza sahasında oluşan karambol topu Sörloth'un önüne düşürdü, Norveçli oyuncunun kafa vuruşu ise kaleci Marafona'da kaldı.

31' Trabzonspor'da Sosa'nın sağ kanattan yaptığı ortasını Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

28' Juanfran'ın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Uğurcan yumruklayarak uzaklaştırdı.

25’ GOL... Trabzonspor 1-0 Alanyaspor (Abdülkadir Ömür)

23' Ekuban'ın yerden şutunda top Marafona'da kaldı.

11' Sosa'nın kullandığı serbest vuruşu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

7' Trabzonspor'da Sosa'nın sol kanattan kullandığı köşe atışına Campi kafayı vurdu, şutu yandan auta gitti.

5' Ceza yayında topla buluşan Bakasetas'ın vuruşu yandan az farkla auta gitti.

2' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Marafona yumruklarıyla uzaklaştırdı.

1' Maç başladı.

Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Hüseyin, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Guilherme, Sörloth

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, NSakala, Tzavellas, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse