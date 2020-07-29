BIST 1.136
DOLAR 6,99
EURO 8,24
ALTIN 440,07
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Her 10 bin kişiden 26'sı 'süper bulaştırıcı'! Araştırma sonucunu Bakan Koca açıkladı

ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın yaptırdığı saha araştırmasına göre, her 10 bin kişiden 26'sının hiçbir belirti taşımadan koronavirüs hastası olduğunu duyurdu. Bu kişilerin toplumda koronayı yaydığını hatırlatıp maske ve mesafe uyarısı yaptı.

Abone ol

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, bakanlık tarafından yapılan saha araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, her 10 bin kişiden 26 kişinin hiçbir belirti göstermeden koronavirüs hastalığı yaşadığını söyledi. İşte Koca'nın o açıklamaları...

- Bu arada geniş yaptığımız saha araştırması bitti. Bu araştırmada, çalışmada pozitiflik oranı yüzde 0.26; yani 10 binde 26. 10 bin kişide 26 kişi pozitif olarak aramızda dolaşıyor demektir.

- Bu dediğimiz aramızda belirtisi olmayan 10 binde 26 kişinin dolaştığını dolayısıyla maske ve mesafenin ne kadar önemli olduğunu göstermek açısından çok önemli.

Toplum bağışıklığı mümkün değil

- Bağışıklık 10 binde 80 şeklinde. Bağışık oranımız son derece düşük. Bir toplumun bağışık olabilirliği yüzde 60-65 oranında mümkün olduğu bilinir. Dolayısıyla 0.8 ise gerisini siz düşünün. Toplum bağışıklığıyla bunun oluşamayacağını görmüş oluyoruz.

- Toplumda şurası çok önemli 10 bin kişide 26 kişinin belirti göstermeden aramızda dolaştığını bilelim. Maske, mesafe, el hijyenine ne kadar önem vermemizi gösteren önemli bir tablo.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Küme düşme kaldırıldı! Ankaragücü, Malatyaspor ve Kayserispor Süper Lig'de!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı yok
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Bayram harçlığı dağıtılacak' haberine yalanlama
AK Parti'de koronavirüs şoku! Covid-19'a yakalanan milletvekili sayısı 3'e çıktı
Isparta İYİ Parti'de il başkanı, 7 ilçe başkanı ve yönetimleri istifa etti
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak
İstanbul'da Kurban Bayramı tedbirleri açıklandı! İşte o tedbirler
Bursa'da motosiklet çarptı takma dişi boğazına kaçtı
Bursa'da boğazlar düğüm! Dün evlendi bugün öldü
Eski Bakan Müezzinoğlu'ndan rüşvet iddialarına yanıt: Bedel ödemeye hazırım
Arefe günü oruç tutmanın faziletli neler Diyanet açıklaması
Yorumlar