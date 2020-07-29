Her 10 bin kişiden 26'sı 'süper bulaştırıcı'! Araştırma sonucunu Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın yaptırdığı saha araştırmasına göre, her 10 bin kişiden 26'sının hiçbir belirti taşımadan koronavirüs hastası olduğunu duyurdu. Bu kişilerin toplumda koronayı yaydığını hatırlatıp maske ve mesafe uyarısı yaptı.

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Sağlık bakanı Fahrettin Koca, bakanlık tarafından yapılan saha araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, her 10 bin kişiden 26 kişinin hiçbir belirti göstermeden koronavirüs hastalığı yaşadığını söyledi. İşte Koca'nın o açıklamaları...

- Bu arada geniş yaptığımız saha araştırması bitti. Bu araştırmada, çalışmada pozitiflik oranı yüzde 0.26; yani 10 binde 26. 10 bin kişide 26 kişi pozitif olarak aramızda dolaşıyor demektir.

- Bu dediğimiz aramızda belirtisi olmayan 10 binde 26 kişinin dolaştığını dolayısıyla maske ve mesafenin ne kadar önemli olduğunu göstermek açısından çok önemli.

Toplum bağışıklığı mümkün değil

- Bağışıklık 10 binde 80 şeklinde. Bağışık oranımız son derece düşük. Bir toplumun bağışık olabilirliği yüzde 60-65 oranında mümkün olduğu bilinir. Dolayısıyla 0.8 ise gerisini siz düşünün. Toplum bağışıklığıyla bunun oluşamayacağını görmüş oluyoruz.

- Toplumda şurası çok önemli 10 bin kişide 26 kişinin belirti göstermeden aramızda dolaştığını bilelim. Maske, mesafe, el hijyenine ne kadar önem vermemizi gösteren önemli bir tablo.