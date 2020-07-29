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Eskişehir'de satırlı saldırıya uğradı o anları anlattı

İhlas Haber Ajansı
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ESKİŞEHİR'de yol tartışması yüzünden bir şahıs, otobüs şoförüne saldırdı. Satırla otobüse atlayan şahıs adeta adamın üstüne ölümü savurdu. Refleksle başını satırdan kurtaran adam enseden yaralanırken şahıstan şikayetçi oldu.

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Edinilen bilgiye göre olay, Kurtuluş Mahallesi Alaeddin Caddesi'nde yaşandı. Mustafa Kızıldağ (43) idaresindeki 26 GA 287 plakalı büyükşehir belediyesine bağlı şehir içi otobüs, kalkış noktasına gitmek üzere trafik ışıklarında durdu.

Bu esnada, iddialara göre otobüsün arkasında bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir araç sürücüsü, elindeki satırla kapısı açık olan otobüse daldı. “Neden yol vermiyorsun” diyerek satırla şoför Kızıldağ’a saldırdı.

Başını eğince darbe ense kısmına geldi, ölümden döndü

Saldırgan sürücü elindeki satırı otobüs şoförüne savururken, Kızıldağ refleksle başını eğerek boynunun ense kısmına darbeyi alıp ölümden adeta kıl payı kurtuldu. Saldırıyı yapan sürücü olay yerinden firar ederken, yaralı otobüs şoförü kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Burada yapılan tedavi sonrası taburcu edilen şoför Kızıldağ, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek konuyla ilgili şikayette bulundu.

"Neden yol vermiyorsun’ diye küfür etti"

Emniyetten verdiği ifade sonrası 43 yaşındaki Mustafa Kızıldağ yaşadıklarını gazetecilere anlatarak, “Biz tartışmadık. Direk gelip satırla saldırdı. Böyle işte, bu şartlar altında çalışıyoruz biz. Duraktan çıktım. Kırmızı ışıkta durdum. Oradan camını indirip ‘neden yol vermiyorsun’ diye küfür etti. Kendisi de çok uzaktaydı. Yakın olsaydı mecburen yol verecektim. Yanında kadın da vardı. Gelip satırla vurdu. Otobüste yolcularım vardı. Hepsi de şahidimdir. İyiyim bir sıkıntım yok şu an. Şahıstan da şikayetçi oldum” dedi.

Öte yandan polis ekipleri, olayla ilgili firari saldırgan sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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