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BDDK'dan HSBC ve Albaraka Türk Katılım Bankası'na 'AR' cezası

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İki banka Aktif Rasyosu'nu tutturamayarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından cezalandırıldı. ankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), HSBC'ye geçen yıl kârının yüzde 40'ına denk gelen yaklaşık 180 milyon TL'lik ceza kesti. Albaraka Türk Katılım Bankası, KAP'a yaptığı açıklamada 20,6 milyon TL ceza kesildiğini duyurdu.

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Bloomberg HT'nin beş üst düzey bankacıya teyit ettirdiği bilgilere göre, Haziran ayında BDDK'nın istediği rasyoyu tutturamayan bankalar, HSBC ve Albaraka Türk Katılım Bankası.

BDDK'nın HSBC'ye kestiği cezanın 180 milyon TL civarında olduğu öğrenilirken, banka üst yönetiminin konuyla ilgili Ankara'da temas halinde olduğu gelen bilgiler arasında. Söz konusu ceza geçen yıl 469.9 milyon TL kar açıklayan bankanın karının yaklaşık yüzde 40'ına denk geliyor.

Şekerbank rasyoyu kıl payı tutturdu

Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar, Albaraka Türk Katılım Bankası'na kesilen ceza tutarı hakkında ise bilgi sahibi olmadıklarını söylediler. Bankacıların verdiği bilgiye göre, Şekerbank ise rasyoyu kıl payı tutturan banka oldu.

Bilindiği gibi BDDK bankaların Aktif Rasyolarını haftalık olarak takip ediyor ve dört haftanın ortalamasında AR formülünde konvansiyonel bankaların 100'ün altında, katılım bankalarının ise da 80'in altında kalmasını istemiyor. BDDK, nisan ayında açıkladığı ve 1 Mayıs itibarıyla uygulamaya konulan AR formülü ile bankaları daha fazla kredi vermeye ya da menkul kıymet almaya yönlendiriyordu.

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