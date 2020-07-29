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Ricardo Quaresma'nın Kasımpaşa defteri kapandı

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Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile yolların ayrıldığını Twitter hesabından kamuoyuyla paylaştı.

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Kasımpaşa'dan ayrılıkla ilgili açıklamada, "Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

2010-2012 ve 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, 2019-2020 sezonu öncesinde Kasımpaşa'ya imza atmıştı. 36 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa formasıyla çıktığı 26 maçta 4 gollük bir performans sergiledi.

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