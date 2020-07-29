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Ricardo Quaresma'nın Kasımpaşa defteri kapandı
Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile yolların ayrıldığını Twitter hesabından kamuoyuyla paylaştı.Abone ol
Kasımpaşa'dan ayrılıkla ilgili açıklamada, "Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
2010-2012 ve 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, 2019-2020 sezonu öncesinde Kasımpaşa'ya imza atmıştı. 36 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa formasıyla çıktığı 26 maçta 4 gollük bir performans sergiledi.
Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz. / Obrigado a nosso capitão Ricardo Quaresma por tudo o que fez pra nosso clube e desejamos lhe sucesso em sua nova carreira.— KASIMPAŞA (@kasimpasa) July 29, 2020
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. pic.twitter.com/IvQnGgQZHj
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