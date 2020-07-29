Karar verildi! Galatasaray'ı Luyindama kurtaracak!

Yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, kaynak yaratmak için Luyindama'yı satma kararı aldı.

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Sezonu istediği gibi bitiremeyen Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları başladı.

Yeni sezon için alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray Yönetimi, transfer politikasını belirlerken oyuncu satışından da gelir elde etmek isteniyor. Galatasaray’a bu yaz para kazandıracak isim belli oldu: Christian Luyindama.

Ada'dan 3 talibi var

Premier Lig takımlarının gözdesi durumunda bulunan Kongolu stoper, almak için satmak zorunda olan sarı-kırmızılılar için en kritik oyuncu haline geldi. İngiltere’den Everton, Aston Villa ve Wolverhampton’ın Luyindama ile ilgilendiği öğrenildi. Üç kulüp temsilcisinin önümüzdeki günlerde Cim-Bom ile masaya oturacakları vurgulandı.

16-17 milyon euro bonservis

Sarı-kırmızılılar da İngiliz takımlarının radarında olan 26 yaşındaki futbolcuyu satma kararı aldı. Uzun süren sakatlığının ardından antrenmanlara başlayan Luyindama için 16-17 milyon euro civarında bir bonservis belirlendi

FFP riskini kalıracak

Bu oyuncuyu satarak kaynak yaratmak isteyen Cim-Bom, bu şekilde Finansal Fair Play riskini de ortadan kaydıracak.

Maaş yükü rahatlıyor

Galatasaray’a maliyeti 8 milyon euro olan Luyindama’nın yıllık ücretinin 1 milyon 50 bin euro olmasının transferinde belirleyici faktörlerin başında geldiği belirtildi. Luyindama için bonservis ödense bile, maaş yükünün fazla olmaması nedeniyle transferde önünün açık olduğu dile getirildi. (Milliyet)