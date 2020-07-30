Rusya'da bıçakla tehdit edip bavula soktuğu eşine yaptığı inanılmaz
Eski asker bıçakla tehdit ederek bavula koyup ormana götürdüğü eski eşine yaptığı ile ezber bozdu.
Rusya'nın Novosibirsk kentinde eski bir Rus askeri Yaroslav Fokin (35), 2019 yılı Haziran ayında eski eşi gümüş madalyalı sporcu eşi Elena Rukhlyada’yı evine gelerek bıçakla tehdit etti ve mavi bir spor çantasına koydu. Forkin, genç kadını ormana kadar götürdü ardından inanılır gibi değil ama bir buket çiçek vererek serbest bıraktı. Geçen yıl yaşanan olayı sporcu kadın Rus medyasıyla paylaştı.
Rus medyasından Pravda’ya konuşan Rukhlyada, “Çok korktum çünkü bir ay önce bana ‘Seni Öldüreceğim. Yavaşça.’ demişti. Bu sebeple karşı koyamadım” dedi.
4.5 yıl hapis cezası aldı
2011 Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan genç kadın, uzun süre bu olay hakkında konuşmadığını çünkü travma yaşadığını ifade etti. Yaroslav Forkin, adam kaçırma suçundan geçen yıl yargılanarak 4,5 yıl hapis cezası aldı.