Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattını bu yıl bitirmeyi hedefliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesinde incelemelerde bulundu. 400 kilometre mesafeyi saatte 250 kilometre ile katedecek projeyle ilgili Bakan Karaismailoğlu, bu yıl içerisinde bitirilmesi için çalışıldığını aktardı.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şantiyede inceleme yapıp, çalışmalarda hakkında yetkililerden bilgi aldı. Hat bakım aracına binen Bakan Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan tren hattını inceledi. Helikopter ile havadan da hat üzerinde inceleme yapan Karaismailoğlu, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, çalışmaları bu yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Ankara-Sivas YHT hattının, inşallah bu yıl içerisinde bitmesi hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Ankara-Sivas arası 400 kilometrelik mesafeyi hat bittiğinde, saatte 250 kilometre hızla kat edecek tren. Bu hat üzerinde 8 tane istasyon var. İnşallah bu yıl içerisinde hizmete aldığımızda vatandaşlarımız hızlı trenin konforundan ve yüksek standartlı tren yolu ulaşımından faydalanmış olacak. İnşallah bu konforu ülkemizde yaygınlaştırmak için bütün çabalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

"Bir taraftan Mersin-Adana-Gaziantep hattımızda çalışmalar devam ediyor, bir taraftan da, Ankara- İzmir arasında çok yoğun bir çalışma var. Tamamını bitirmeye çalışıyoruz. Bursa'yı, Ankara- İstanbul YHT hattına bağlamanın hedefleri doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor. YHT Ankara- İstanbul arasındaki Bilecik Doğançay tünellerinde çalışmalarımız devam ediyor. Ankara- İstanbul hattındaki ulaşım süresini kısaltmak için çaba sarf ediyoruz. Ülkemizin dört bir yanında karayolu, deniz, hava, demir yolu çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizim amacımız vatandaşlarımızın daha konforlu yüksek standartlarda yaşaması için. İnşallah bunları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız"

"Hedefimiz 2023 yılına 3 bin 500 kilometre hat ile girmek"

Bakan Karaismailoğlu, demiryolu konusunda çok büyük bir atılım içerisinde olduklarını ifade ederek, "Hedefimiz 2023 yılına 3 bin 500 kilometre hızlı demir yolu hattı ile girmek. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de YHT hatlarımızı 5 bin 500 kilometreye ulaştırma doğrultusunda yoğun bir çalışma sarf ediyoruz" diye konuştu.