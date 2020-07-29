Gaziantep'te 18 bin kişi koronavirüs karantinası altındı! Vali'den yeni yasaklar
GAZİANTEP Türkiye'nin koronavirüs vaka sayısının en fazla olduğu illerden birisi Gaziantep Valisi Davut Gül, korona nedeniyle Türkiye genelinde kesilen cezaların 3'te birini kestiklerini belirterek, kentte şu anda 18 bin kişinin karantina altında olduğunu söyledi.
Gaziantep Valisi Davut Gül, koronavirüs vakalarında artış yaşanan kentte, tüm vatandaşları alışkanlıklarından vazgeçmeye davet etti. Gül, "Herkesin kendisini disipline etmesi lazım. Bayram geliyor ve ne kadar çok bayramlaşırsak, ne kadar çok el öpersek, ne kadar çok kalabalık yemek yersek o kadar sıkıntıya gireriz" dedi. Kentte koronavirüs tedavisi gören 9 bin kişinin sağlığına kavuştuğunu belirten Gül, halen 18 bin kişinin de karantinada olduğunu ifade etti.
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgınında vaka artışının en çok görüldüğü iller arasında gösterdiği Gaziantep'te, Vali Davut Gül basın toplantısı düzenledi. Salgının önlenmesi ve vaka sayılarının azalması için vatandaşın kendisini disipline etmesi gerektiğini dile getiren Vali Gül, insanları bu konuda duyarlı olmaya davet etti.
Yayılma nedeni küçük evlerdeki kalabalık aileler
Gaziantep'in şehirleşme ve eğitim ile ilgili sıkıntısı olduğunu ifade eden Vali Gül, "Bu sorunlar bugün karşımıza çıkıyor. Şehirleşme sorunuyla ilgili şunu görüyoruz; 70-80 metrekare evlerde 8-10 kişilik aileler yaşıyor. Pandeminin yayılmasında, artmasında bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Gaziantep için uzmanların bunu araştırması lazım" dedi.
Evden alınıp eve bırakılacaklar
Vali Davut Gül, kentte salgının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 444 ile başlayan yeni bir hat kurulacağını ifade etti. Koronavirüslü hastanın sağlık kuruluşuna ulaşımının ve takibinin bu sistem ile kolaylaşacağını anlatan Vali Gül, aynı zamanda şoförlü araç kiralanarak test yapılan kişilerin bu araçlarla evinden alınıp bırakılarak toplu taşıma araçlarını kullanmalarının önleneceğini vurgulayarak şöyle devam etti: