Hindistan'da yıldırım faciası! 400'den fazla kişi hayatını kaybetti

HİNDİSTAN'da gök gürültülü sağanakla düşen yıldırımlar nedeniyle en az 11 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan muson yağışlarının etkili olduğu ülkede mart sonundan bu yana 400'ün üzerinde kişinin yıldırım çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

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Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım isabet eden en az 11 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Eyaletin 3 farklı bölgesinde yıldırımlar düştü

NDTV kanalının haberine göre yetkililer, eyaletin 3 farklı bölgesinde gök gürültülü sağanakla düşen yıldırımlar nedeniyle en az 11 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde mart sonundan bu yana aralarında çiftçi, işçi ve çobanların bulunduğu 400'ün üzerinde kişi yıldırımlar dolayısıyla hayatını kaybetmişti.

Her yıl 2 bin kişi ölüyor

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Hindistan'da her yıl 2 bin civarı kişi yıldırım çarpmaları sonucu hayatını kaybediyor.