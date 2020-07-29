Üsküdar'da Ermeni kilisesine saldıran sanık 1 yıl 4 ay hapis cezası aldı

ÜSKÜDAR'de Ermeni kilisesinin haçını söken Mazlum Serin hakkında 1 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Sanık yaptığı savunmasında, hastalığını öne sürerek "Ben tüm dinlere saygılıyım. Olay anlık bir şeydi" ifadelerini kullandı.

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Üsküdar'daki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kırdığı ve kilisenin önündeki kaldırıma attığı gerekçesiyle yargılanan Mazlum Serin, 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan yargılandı.

Anadolu 64. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen hükme ilişkin hazırlanan gerekçeli kararda, tutuklu sanık Serin'in 23 Mayıs'ta Üsküdar Kuzguncuk mahallesinde bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin duvarına tırmanıp dış kapı üzerindeki metal haçı yerinden sökerek kaldırıma atıp kısa süre sonra olay yerinden uzaklaştığı anlatıldı.

Kilise yönetim kurulu başkanının şikayetçi olduğu hatırlatıldı

Kamera görüntüleri üzerinden yapılan araştırma sonucunda kimliği tespit edilen Serin'in yakalandığı belirtilen gerekçeli kararda, Kilisenin Vakfının Yönetim Kurulu Başkanı olan Haçadur Edvart Ayvazyan'ın eylemden dolayı Serin'den şikayetçi olduğu aktarıldı.

"Hastalığımın etkisiyle böyle davrandığımı düşünüyorum"

Sanık Serin'in savunmasında yaptığı eylem nedeniyle çok pişman olduğunu ifade ederek, "Kalp ve şeker hastası olduğum için şu anda çalışamıyorum. Olay bir anlık bir şeydi. Hastalığımın etkisiyle böyle davrandığımı düşünüyorum. Bu eylemin altında herhangi bir neden yoktur. Hiçbir kişi ya da yapıyla bir bağım bulunmamaktadır. Ben tüm dinlere saygılıyım. Ne Ermenilere ne de Hristiyanlara bir husumetim vardır. Vermiş olduğum zararı karşılamaya hazırım" şeklinde beyanda bulunduğu kaydedildi.

Bu nedenle sanık Serin'in 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan önce 1 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtilen gerekçeli kararda, eylemin ilgili dini inanışı benimseyen toplum kesimini "tahkir" maksadıyla işlenmesi nedeniyle verilen cezada artırıma gidilerek sanığın 1 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.