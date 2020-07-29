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Alman turizm dergisinden Türkiye'ye koronavirüs övgüsü

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ALMANYA turizm dergisi Türkiye'yi koronavirüs tedbirleri konusunda öve öve bitiremedi. Türklerin hijyen kurallarını çok iyi aldığına vurgu yapılırken bir katılımcının 'Türkiye gezisi en iyisiydi' sözlerine yer verildi. Öte yandan alınan önlemlerin geniş, tutarlı ve şaşırtıcı olduğu söylendi.

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Almanya merkezli turizm dergisi ‘Touristik Aktuell’, ‘safe tourism’ kapsamında sertifikalandırılan tatil olanaklarını anlatan bir yazısında, Türkiye’nin koronavirüs önlemlerinden övgüyle bahsetti. Derginin şef redaktörü Matthias Gürtler tarafından yayınlanan yazıda,  Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, SunExpress iş birliği ile düzenlenen İzmir-Kuşadası gezisine ilişkin detaylara yer verildi.

Yazıda, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın, "Misafirlerimize güvenli konaklama ve ziyaret imkanı sunmak istiyoruz” sözlerine vurgu yapıldı.

"Geniş ve tutarlı önlemler şaşırtıcıydı"

Türkiye’de koronavirüs salgınının yayılmasını önleme kapsamında alınan tedbirlerin iyi şekilde uygulandığına dikkat çekilen yazıda, “Türklerin koronavirüse karşı aldığı geniş ve tutarlı önlemler şaşırtıcıydı. Güvenlik önlemlerinin artırılmasına rağmen, deneyimin kısıtlanmaması da önemliydi” denildi.

Alınan önlemler için ise şu ifadeler kullanıldı:

“Otellerin ayakkabıları otomatik dezenfekte eden paspasları bulunuyor. Otele giriş yapan kişilerin ateşleri ölçülüyor ve sosyal mesafe kurallarına ilişkin işaretler bulunuyor. Maske kullanımı zorunlu ve katılımcılar Türkiye’deki ev sahipliğinden de etkilendiler.”

Öte yandan yazıda, katılımcılardan birinin ifadelerine de yer verildi.

Katılımcılardan biri, “Türkiye gezisi en iyisiydi. Türkiye'ye seyahat uyarısı son bulduğunda hemen rezervasyonu olan müşterilerim var. Türkiye'ye gelen seyahat acenteleri de tatil konusunda artık kendilerini elçi olarak görüyorlar” dedi. Ayrıca, İzmir-Kuşadası gezisinde katılımcıların hiçbirinde koronavirüs tespit edilmediği ifade edildi.

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