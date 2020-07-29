BIST 1.136
DOLAR 6,96
EURO 8,19
ALTIN 437,73
HABER /  SPOR
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Burak Yılmaz Lille transferinde çarpıcı perde arkası

ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, takımın maddi açıdan krize girdiği dönemde büyüklük gösterdi. Yerli oyuncuları 'Kimsenin parası kalmaz' diye sakin olmaları konusunda uyaran Yılmaz, Lille transferinde yönetimden destek almadı. İşte Burak Yılmaz'ın Beşiktaş perdesi.

Abone ol

Çok hızlı bir şekilde takımdan ayrılıp Lille’le anlaşan Burak Yılmaz’ın gidişinin perde arkasında önemli gelişmeler var.

Son ana kadar para konusunda hiçbir zaman tepki göstermeyen 35 yaşındaki forvette dikkat çeken gerçekler şöyle:

1- Yıllık 2.5 milyon Euro’luk ücreti olan Burak, geçen yıl Temmuz ayından beri sadece iki defa aylık olarak maaş aldı.

2- Tecrübeli santrfor, maaş alamadıkları gerekçesiyle idmana çıkmayan Elneny ve N’Koudou’yu ikna etmek için tek başına mücadele etti.

3- Takımın ağabeyi konumundaki Burak, yerli futbolcuları, “Sakin olun burası Beşiktaş. Kimsenin parası kalmaz. Bize de yakışan formanın hakkını vermek” diyerek motive etti.

Burak, yönetime Lille konusunda kırıldı

4- Lille'den teklif gelince yönetim, Burak’la hiç temas kurmadı. Yıldız futbolcu en çok, kalıp kalmama konusunda kimsenin kendisiyle görüşmemesine kırıldı.

5- Transferden sorumlu isim Erdal Torunoğulları, Lille transferi sürecinde hiçbir görüşmede yer almadı. Burak Yılmaz, kendini çok yalnız hissetti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Demet Akalın dolandırıldım dedi 4 dolarlık gerçeği kocası itiraf etti! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Devlette çalışanlara WhatsApp yasağı geldi! Yerli ve milli uygulamalar
İBB eski Başkanı Nurettin Sözen yıllar sonra konuştu Bomba Zülfü Livaneli iddiası
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'deki mal varlıkları incelemeye alınıyor
MEB'den açıköğretim kararı: 3'üncü dönem sınavları yapılmadan krediler tamamlanacak
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir koronavirüse yakalandı
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri öne çekildi! Bakan Selçuk duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK'lı terörist yakalandı
Bir garip transfer hikayesi! 4 günde istifa eden Lucescu geri döndü
Yarın resmi tatil mi arefe günü öğleden sonra tatil mi?
Terviye günü orucuna nasıl niyet edilir, kaç gün terviye orucu tutulur?
Beşiktaş A takımda 5 futbolcunun maaşında indirim yapıldı
Engellilere 1000 lira kurban yardımı ikramiyesi ödenecek mi
Yorumlar