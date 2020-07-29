Burak Yılmaz Lille transferinde çarpıcı perde arkası

Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, takımın maddi açıdan krize girdiği dönemde büyüklük gösterdi. Yerli oyuncuları 'Kimsenin parası kalmaz' diye sakin olmaları konusunda uyaran Yılmaz, Lille transferinde yönetimden destek almadı. İşte Burak Yılmaz'ın Beşiktaş perdesi.

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Çok hızlı bir şekilde takımdan ayrılıp Lille’le anlaşan Burak Yılmaz’ın gidişinin perde arkasında önemli gelişmeler var.

Son ana kadar para konusunda hiçbir zaman tepki göstermeyen 35 yaşındaki forvette dikkat çeken gerçekler şöyle:

1- Yıllık 2.5 milyon Euro’luk ücreti olan Burak, geçen yıl Temmuz ayından beri sadece iki defa aylık olarak maaş aldı.

2- Tecrübeli santrfor, maaş alamadıkları gerekçesiyle idmana çıkmayan Elneny ve N’Koudou’yu ikna etmek için tek başına mücadele etti.

3- Takımın ağabeyi konumundaki Burak, yerli futbolcuları, “Sakin olun burası Beşiktaş. Kimsenin parası kalmaz. Bize de yakışan formanın hakkını vermek” diyerek motive etti.

Burak, yönetime Lille konusunda kırıldı

4- Lille'den teklif gelince yönetim, Burak’la hiç temas kurmadı. Yıldız futbolcu en çok, kalıp kalmama konusunda kimsenin kendisiyle görüşmemesine kırıldı.

5- Transferden sorumlu isim Erdal Torunoğulları, Lille transferi sürecinde hiçbir görüşmede yer almadı. Burak Yılmaz, kendini çok yalnız hissetti.