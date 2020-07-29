Ahmet Ağaoğlu: Kupa finaline gölge düşürmesi doğru değil

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaolu teknik direktör sorularına 'Önce kupa' yanıtını verdi. Bu akşam oynanacak final karşılaşmasında şartların eşit olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, teknik direktör konusuyla ilgili asılsız haberlerin kupa finaline gölge düşürmesinin hoş olmadığını söyledi.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali, CAS'taki dava ve teknik direktör görüşmeleri hakkında gazetecilere özel açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu son günlerde kupa finali dışında birçok konunun konuşulduğunu ancak kendileri için bugün oynanacak maçın önemli olduğuna dikkat çekti.

Ağaolu ifadelerinde şu sözlere yer verdi:

"Özellikle son günlerde konu olmayan bir şey ama oynayacağımız bir final maçı var. Onun haricinde pek çok konu gündeme geldi. Kamuoyunda pek çok konu konuşuldu, tartışıldı. Fakat 10 yıl üzerine oynayacağımız bir kupa finali var. Bizim açımızdan son derece önemli. Özellikle son günlerde çeşitli konularla alakalı sorular yönetildiği zaman verdiğim tek bir cevap vardı.

Önümüzde çok önemli bir kupa finali var, 10 sene üzerine oynayacak olduğumuz bir final. Diğer konular, kesinlikle finalden sonra konuşulacak konular. İyi hazırlandığımızı tahmin ediyorum. Ancak neticede final. Şansların ve şartların eşit olduğu maçlar. İnşallah maçın sonunda sahadan kupayı kaldırarak, galibiyetle ayrılan taraf Trabzonspor olur diye temenni ediyorum"

"Önce kupa sonra hoca"

Final öncesinde teknik direktörle ilgili çıkan haberlerin doğruyu yansıtmadığını ifade eden Ağaoğlu, "Konuşmamın başında bahsettiğim şey buydu. Benim önümde bir final maçı var. 10 sene üzerine oynadığın final mi önemli, yoksa şununla görüşüp, bununla görüştüğüm mü? Bugün bile benimle alakalı 1-2 hoca ile görüşme yaptığım yönünde haberler çıkmış. Ben saat 13.30'dan beri buradayım, siz de buradasınız. İçeride hoca falan yoktu. Kulüp başkanlarıyla, Kulüpler Birliği toplantısındaydım. Bana göre bizim açımızdan son derece önemli olan final karşılaşması öncesi bu tür konuların gündemi oluşturması, kupa finalinin bunun gölgesinde kalması hoş, doğru değil. Şu anda konuşulacak konu bu değil" diye konuştu.

CAS sürecine de değindi: Sıkıntı yaşanacağını tahmin etmiyorum

Bordo mavili ekibin Avrupa kupalarından aldığı men cezasına yaptıkları ve geçtiğimiz haftalarda CAS'ta görülen dava hakkında da konuşan Ağaoğlu, "CAS kararıyla ilgili bir tahminde bulunmak mümkün değil, bir temennide bulunmak mümkün. İnşallah CAS Hakimi, sunmuş olduğumuz belgeler doğrultusunda kararını verir. Zaten o belgeler ışığında karar verirse hiçbir sıkıntı yaşanacağını tahmin etmiyorum. Karar ne zaman çıkar? Tahmin ediyorum ki bu hafta sonuna kadar çıkar. Yargıcın ifadesi de o yöndeydi. Temmuz ayı sonuna kadar kararımızı açıklarız demişlerdi" şeklinde konuştu.