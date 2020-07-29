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ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Yarın resmi tatil mi arefe günü öğleden sonra tatil mi?

ADV Kurban Rahmettir
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Dini bayramlardan biri olan Kurban bayramı 31 Temmuz cuma günü başlıyor. 4 gün süren Kurban bayramı 3 Ağustos pazartesi günü sona erecek. 4.5 gün olan bayram tatili 30 Temmuz perşembe günü öğleden sonra saat 13.00'te başlayacak.

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Kurban bayramı için artık geri sayım başladı. 2020 dini günler takvimine göre müslüman aleminin dini bayramı olan kurban bayramı 31 Temmuz cuma günü başlıyor. 4 gün süren kurban bayramı 3 Ağustos pazartesi günü bitiyor. Çalışan kesim ise bayram tatili kaç gün olacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Kurban bayramı tatili arefe günü öğleden sonra başlayacak. Yani 30 Temmuz perşembe günü saat 13.00'ten itibaren kurban bayramı tatili başlamış olacak. Kurban bayramında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Ziyaret edilen evlerde büyüklerin ellerinin öpülmemesi, uzaktan bayramlaşma, maske ve sosyal mesafe unuttulmamalı. 

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

Kurban keserken yapılacak dualar nelerdir? Kurban keserken besmele çekmenin hükmü nedir? sorularının yanıtı haberimizde.

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî‘, V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191).

Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, elHâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).

Kurban kesilirken üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163)

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm, 6/79)

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