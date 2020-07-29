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YHT'de ek seferler geldi! Ulaştırma Bakanlığı duyurdu

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Bayram süresince mesafeli yolculuk yapılması amacıyla YHT'de ek seferler konuldu. İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklama...

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kurban Bayramı boyunca trenlerimizde sosyal mesafeyi koruyarak sevdiklerinize güvenle kavuşmanız amacıyla ek YHT seferlerimizi hizmetinize sunuyoruz. Mutlu bayramlar dileriz." denildi.

Bakanlığın duyurduğu ek seferler şöyle;

-30 Temmuz(Arefe günü) ve 3 Ağustos 2020

Ankara-İstanbul 09:00

- 30 Temmuz(Arefe günü) ve 3 Ağustos 2020

İstanbul-Ankara 16:45

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