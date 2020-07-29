ADV Kurban Rahmettir
YHT'de ek seferler geldi! Ulaştırma Bakanlığı duyurdu
ADV Kurban Rahmettir
Bayram süresince mesafeli yolculuk yapılması amacıyla YHT'de ek seferler konuldu. İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklama...Abone ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kurban Bayramı boyunca trenlerimizde sosyal mesafeyi koruyarak sevdiklerinize güvenle kavuşmanız amacıyla ek YHT seferlerimizi hizmetinize sunuyoruz. Mutlu bayramlar dileriz." denildi.
Bakanlığın duyurduğu ek seferler şöyle;
-30 Temmuz(Arefe günü) ve 3 Ağustos 2020
Ankara-İstanbul 09:00
- 30 Temmuz(Arefe günü) ve 3 Ağustos 2020
İstanbul-Ankara 16:45
Kurban Bayramı boyunca trenlerimizde sosyal mesafeyi koruyarak sevdiklerinize güvenle kavuşmanız amacıyla ek YHT seferlerimizi hizmetinize sunuyoruz. Mutlu bayramlar dileriz.— T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) July 29, 2020
⬇️Ek seferler:
⬅️Ankara-İstanbul
⏰09:00
➡️İstanbul-Ankara
⏰16:45 pic.twitter.com/Ll3LmTYvwQ