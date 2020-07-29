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Filip Novak'tan Trabzonspor'a: Maalesef geç kalındı

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Fenerbahçe ile adı geçen Filip Novak, Trabzonspor'a 'Maalesef geç kalındı' dedi. Trabzonspor'la sezon ortası sözleşme imzalamak istediğini ancak pandeminin araya girdiğini belirten Çek oyuncunun Fenerbahçe ile 3 yıllık anlaştığı öne sürüldü.

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Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi biten Filip Novak'la ön anlaşma yaptı. Ajansspor'un haberine göre; Çek futbolcu, serbest bir oyuncu olarak transfer olduğu için 1 milyon Euro imza parası alacak, yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak.

Trabzonspor aynı süre ve maaş çerçevesinde deneyimli sol beke sözleşme teklif etmişti. Ancak Filip bordo mavililerin geç kaldığını, Fenerbahçe'ye söz verdiğini açıklamıştı. Çekyalı sol bek, bu sezon bordo - mavili forma ile çıktığı 41 maçta 10 gol atıp 1 asist yaptı. 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligin en golcü savunmacısı oldu.

"En iyi şartlara sahip olacak teklif, beni ikna edecek""

Trabzonspor'dan sözleşme uzatmak için teklif aldığını kaydeden Novak, şu ifadeleri kullandı:

"Sezon ortasında sözleşme imzalamak istedim. Ancak pandemi süreci, futbolun belirsizlik sürecinden dolayı gerçekleşmedi. Maalesef geç kalındı. Ancak başka seçenekler de var. Ancak kupa finalinden önce detaylı konuşmak doğru değil. Trabzonspor'da kupa kazanmak istiyorum. Finalden sonra ne olacağını göreceğiz. Trabzonspor'da kalabilirim ama başka yere de gidebilirim. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Teklife göre belli olacak ve benim için en iyi şartlara sahip olacak teklif, beni ikna edecek."

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