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MEB'den açıköğretim kararı: 3'üncü dönem sınavları yapılmadan krediler tamamlanacak

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Milli Eğitim Bakanlığı, açıköğretim okullarında 18 yaş ve üzeri öğrencilerin, 3'üncü dönem sınavları yapılmadan kredilerinin tamamlanacağını duyurdu.

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MEB'den açıköğretim okullarında okuyan 18 yaş ve üzeri öğrencilere müjdeli haber geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Açıköğretim okullarındaki 18 yaş ve üzeri öğrencilerimize müjde. 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındı" denildi.

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