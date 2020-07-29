Vildan Atasever nişanlısından ayrıldı mı Erkan Akdemir kimdir?

39 yaşındaki Vildan Atasever'in geçen yıl aile arasında sade bir törenle nişanlandığı iş adamı Erkan Akdemir'den ayrıldığı ortaya çıktı. Peki Erkan Akdemir kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor?

Abone ol

39 yaşındaki oyuncu Vildan Atasever'den kötü haber geldi, geçen yıl nişanlanan çift yollarını ayırdı. Erkan Akdemir ile evlenmesi beklenen Vildan Atasever daha önce 2 kez evlenmişti. Peki Erkan Akdemir kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor?

Oyuncu Vildan Atasever, geçtiğimiz yıl nisan ayında Erkan Akdemir ile nişanlanmıştı. Ünlü oyuncu, tuzlu kahveyi servis ettiği anları, "Adettendir dediler tuzlu kahveyi içirdik" notuyla yayınlamıştı. Evlenmeleri beklenen çiftten kötü haber geldi. İkilinin, haziran ayında yollarını ayırdığı ortaya çıktı.

Vildan Atasever kimdir: 1981'de Bursa'da beş çocuklu Erzurumlu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde, Lise öğrenimini Cihangir Koleji'nde tamamladı. 15 yaşında amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı. Vildan Atasever, İsmail Hacıoğlu ile 2010 yılında evlendi.4,5 yıl evli kaldıktan sonra 21 Ocak 2015 tarihinde karşılıklı anlaşmayla boşanmışlardır.

İlk oyunculuğunu Perihan Mağden'in yazdığı, Kutluğ Ataman'ın yönettiği İki Genç Kız filminde Handan rolünde oynadı. Daha sonra Kurtlar Vadisi adlı dizide oynadı.



Kadın İsterse adlı komedi dizisinde Hülya Avşar'ın kızını canlandırdı. 2005 yılında gösterime giren, Kutluğ Ataman'ın yönettiği, Perihan Mağden'in "İki Genç Kız'ın Romanı" adlı romanından uyarlanan İki Genç Kız adlı filmde yine Hülya Avşar'ın kızını oynadı.

Bu ilk filmi ile Altın Portakal ödülü kazandı. İlk filminde bu önemli ödülü alması oldukça tartışıldı. Daha sonra 2006 yılında gösterime giren Kader filminde yer aldı ve 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Ardından Yaralı Yürek ve Bıçak Sırtı gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Show TV'de yayınlanan Gece Sesleri adlı dizide rol aldı. Gani Müjde'nin yazıp yönettiği Osmanlı Cumhuriyeti filminde Ata Demirer'le başrolü paylaştı ve gişede 1.423.000 kişi tarafından izlendi.

Ay Yapım'ın projesi, atv'de yayınlanmış olan Samanyolu dizisinde Özcan Deniz'le beraber rol aldı. Sonra TRT 1'de Boyut Film'in yapımı olan Başrolde Aşk dizisine rol aldı.