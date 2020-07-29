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Adana'da eşi tarafından kaçırılan kadın hükümlü yakalandı

Demirören Haber Ajansı
ADV Kurban Rahmettir
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ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

ADANA'da dün cezaevi hükümlüsü kadın, koronavirüs şüphesiyle getirildiği hastanede firar etmişti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada araçları terk edilmiş bulunan şahısların yakalanması uzun sürmedi. Yakalanan şahıslar emniyete getirilirken Songül Beyazlat’ın 5 yıl cezası kaldığı ve iki çocuğunu görmek için kaçış planı yaptığı iddia edildi.

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Olay, dün saat 10.30 sıralarında Yüreğir Devlet Hastanesi’nin acil bölümünde meydana gelmişti.

Bir süre önce ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan hüküm giyen ve Karataş Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan Songül Beyazlat, koronavirüs şüphesiyle jandarma ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü sırada bir anda kendini jandarma aracından atmış bu sırada hastane önünde bekleyen eşi Onur Beyazlat’a ait 34 LGD 65 plakalı minibüse binen Songül Beyazlat, olay yerinden hızla ayrılarak kaçmıştı.

Ekipler, Onur ile eşi Songül Beyazlat ve birlikte araçta bulunan bir şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmada; Ana cadde ve bulvarlarda önlem alan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracı Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi 4355. Sokak’ta terk edilmiş halde bulmuştu. Çevredekilerin, terk edilmiş araçtan 3 şüphelinin inerek kaçtığını söylemesi üzerine polis, otobüs ve dolmuşlarda şüphelileri aradı.

Çocuklarını görmek için kaçırdığı öne sürüldü

Dün gece saatlerinde arama çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelilerin merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi’ndeki bir evde saklandıklarını belirledi. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari Songül ile eşi Onur Beyazlat’ı yakaladı. Öte yandan firari Songül Beyazlat’ın hüküm giydiği suçtan 5 yıl cezasının kaldığı 2 çocuğunu göremediği ve özlediği için kaçma planı yaptığı iddia edildi.

Şüphelilerin, polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

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