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Fenerbahçe iki oyuncu gözden çıkarıp o golcüyü alıyor!

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Fenerbahçe Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa forması giyen Mame Thiam için harekete geçti. 27 yaşındaki yıldız isimin transferinde iki oyuncu takas artı ücret teklifinin sunulacağı belirtildi. Takas isimlerinden birinin Alper Potuk olduğu yazıldı.

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Damien Comolli'den boşalan sportif direktörlük görevini Emre Belözoğlu'na emanet eden Kanarya, transferde şimdiden somut adımlar atmaya başladı.

Süper Lig'de bu sezon gol yollarında Vedat Muriqi'nin ayağına bakan Fenerbahçe, yeni sezonda daha güçlü ve alternatifli bir forvet hattı için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni sezon öncesi Süper Lig'de forma giyen isimler üzerinde duran Fenerbahçe, daha önce de gündemine gelen Mame Thiam için harekete geçti. Yeni teknik direktör Erol Bulut'un bilgisi dahilinde transfer çalışmalarına devam eden sarı lacivertliler, Kasımpaşa ile bir yıl sözleşmesi kalan 27 yaşındaki futbolcusu için resmi görüşmelere başladı.

Fenerbahçe ücret+ takas teklifinde bulunacak

Özellikle pandemiden sonraki dönemde gösterdiği performansla Süper Lig'in öne çıkanları arasına giren Senegalli yıldız oyuncu, forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapıyor. 2019-2020 sezonunu 11 gol, 4 asistlik performansla tamamlayan yıldız futbolcunun transferi için Fenerbahçe'nin, Fotomaç'ın haberine göre bir miktar para ile iki oyuncusunu takasta kullanmak istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de takasta kullanılacak isimlerden birisinin Alper Potuk olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Thiam, pandemiden sonra çıktığı 8 maçta 5 gol attı, 3 asist yaptı.

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