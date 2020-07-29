Dolar zincilerini kırdı 7 lirayı zorluyor! İşte dövizde son rakamlar (29 Temmuz 2020)

5 haftadır süren 6,85 seviyesinden çıkan dolar zincilerini kırarak 7 liraya dayandı. Dolar günü 6,95 lira, euro ise 8,1 liradan açtı.

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Dolar önceki akşam başlayan hareketini dün de sürdürdü. Gün içinde 6.97 lirayı aşan dolardaki hareketlilik uzmanlara göre risklerin arttığına işaret ediyor. Küresel piyasaların aksine Türkiye’de dolar da yukarı yönlü hareket halinde…

Öte yandan küresel piyasaların dikkati ABD’nin merkez bankasının (FED) bugünkü politika toplantısına çevrilmiş durumda.

Döviz fiyatlarındaki son rakamlar

Sabah erken işlemlerde; Dolar 6,95 TL, Euro 8,18 TL, Sterlin 8,99 TL’den işlem görüyor.

Altında son durum

Altının satış fiyatları ise şöyle:

Gram altın 436 TL,

Çeyrek altın 715 TL,

Tam altın 2831 TL,

Ons altın 1952 dolar…