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İzmir'de Akrabaların 'ceza' tartışması ölümle bitti

Demirören Haber Ajansı
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İZMİR'de otomobilini verdiği akrabası iddiaya göre trafik cezası yedi. Cezanın ödenmesini söyleyen Servet B., olumsuz tepki alınca akrabası arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Servet B. akrabası Yavuz Demir'i bıçakladı. olay yerine gelen ağabey tarafından, ağır yaralı hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Dünya Barış Anıtı yakınındaki 7171 sokakta meydana geldi. Servet B., bir süre önce ihtiyacı olduğunu belirten akrabası Yavuz Demir'e otomobilini emanet verdi. Otomobilin Yavuz Demir'de olduğu süre içerisinde, trafik kurallarını ihlal etmek suçundan  yaklaşık 500 lira trafik cezası yazıldı.

Bunun üzerine Servet B., telefonla durumu anlattığı akrabası Demir'e cezanın otomobilin kendisinde olduğu süre içerisinde kesildiğini belirterek, parasını ödemesini istedi. Demir ceza parasını ödemeyeceğini söylemesi üzerine, ikili arasında sözlü tartışma çıktı.

Evine gitti daha sonra da...

Telefondaki tartışma karşılıklı hakarete dönüşünce Yavuz Demir, 2 çocuk babası Servet B.'nin oturduğu eve gitti. Gerginliğin devam etmesi sonucu, iki akraba sokak ortasında kavga etti. Bu sırada, iddiaya göre Servet B. yanında getirdiği bıçak ile Yavuz Demir'i bıçakladı. Demir kanlar içerisinde yere yığılırken, Servet B. ise olay yerinden kaçtı. 

çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, kısa süre sonra yaralı Demir'in ağabeyi olay yerine geldi. Ağabeyi, sağlık ekibini beklemeden kardeşini özel bir hastaneye götürdü. Tedaviye alınan 1 çocuk babası Yavuz Demir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yavuz Demir'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra kaçan Servet B.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Servet B., emniyete götürüldü. Servet B.'nin ifadesinde, akrabası olan Yavuz Demir'e bir süre önce otomobilini verdiğini ve bu süre içerisinde trafik cezası kesildiğini, bu parayı ödemesini istediğinde ise tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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