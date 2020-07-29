İzmir'de eşek sütü çiftliği kurdu! Eşek sütünün litresi 120 lira kansere deva
Türkan Eğriboyun tarafından İzmir'de kurulan çiftlikte binbir derde deva eşek sütü, vatandaşla buluşuyor. Kanserden KOAH hastalığına kadar iyi gelen eşek sütünün faydaları saymakla bitmiyor.
İçeriğindeki besin değerleri ile özel önem atfedilen eşek sütünün insanlığa faydaları, bilim insanlarının her zaman ilgilendiği bir konu olmuştur. Her dönemde toplumsal sağlık sorunları üzerine çözüm arayışlarında oklar eşek sütünü göstermiştir. Bugün de çağımızın vebası olarak kabul edilen Kanserin tedavisinde eşek sütünden nasıl yararlanılabileceği konusunda araştırmalar sürmektedir. 48 yaşındaki Türkan Eğriboyun da kurduğu çiftlikte eşek sütüyle şifa dağıtmaya devam ediyor.
Akciğer kanseri vakasında, kanserli hücre üzerine uygulanmasıyla yüzde 50 oranında kötü hücreyi yok ettiği görülen eşek sütü, İzmir'de kurulan ve Türkiye'nin dört bir yanına hizmet veren Türkan Eğriboyun'un çiftliğinde vatandaşa ulaştırılıyor.
Çiftlikteki hayvanların beslenmesinde yapay ve sanayi yemler kullanılmadığını belirten Eğriboyun, süt sağımlarının hijyenik ortamda yapıldığını vurguluyor. Öte yandan çiftlikte hijyenik sağımın yanı sıra sıtrafor içinde buzlarla korunarak vatandaşa kargo ile ulaştırılıyor.
Türkan Eğriboyun, anne sütü ve eşek sütü arasındaki protein ve şeker benzerliği beslenme gereksinimleri açısından eşek sütünün en ayırt edici özelliği bulunduğunu belirtti. Öte yandan eşek sütünün kemik erimesinden kalp hastalıklarına, bronşitten, astım ve koah hastalıklarına kadar iyi geldiği belirtiliyor.