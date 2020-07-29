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Adana'da taciz ettiği kadını dövüp otomobilden attı

Demirören Haber Ajansı
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ADANA'da bir şahıs seyir halindeki otomobilde yanındaki kadına tacizde bulundu. Duruma karşı koyan kadını önce döven şahıs, sonra da otomobilden aşağı attı. Olayı görenlerin yardıma koştuğu kadın hastaneye kaldırılırken sapık da gözaltına alındı.

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Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. S.G. otomobilde birlikte seyahat ettiği Olcay D.'yi Yavuzlar Mahallesi'ndeki evine götürürken, yolda taciz etti.

İddiaya göre S.G., direnen Olcay D.'yi darbedip, hareket halindeki otomobilden yola savurdu. Hareket halindeki araçtan yola düşen kadını gören çevredekiler yardıma koşarken, sürücü S.G.'nin kaçmasını da engelledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yüzünde ve vucudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğu görülen kadın sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Hastanede ifade veren Olcay D.'nin beraber seyahat ettiği kişi tarafından taciz ve darbedilip araçtan atıldığını söylediği belirtildi. Polise çelişkili ifadeler veren S.G. ise gözaltına alına alınarak Akıncılar Polis Merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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