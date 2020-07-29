Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni Navtex hamlesi

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki petrol-doğalgaz çalışmaları kapsamında denizcilik uyarı notu olarak bilinen yeni bir Navtex hamlesi yaptı. Bu kapsamda Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi Kıbrıs ile Lübnan arasında kalan deniz sahasında 28 Temmuz-18 Eylül tarihleri arasında çalışma yapacak.

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Ankara ile Atina arasındaNavtex gerginliği devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan Navtex duyurusunda Barbaros Hayreddin Paşa, M/V Tanux-1 ve R/V Apollo Moon isimli gemilerin sismik çalışmalar yapmak üzere Doğu Akdeniz'de görevlendirildiği belirtildi.

Sismik arama Kıbrıs ile Lübnan arasında yapılacak

Duyuruda çalışmaların 28 Temmuz ile 18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtilerek Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin Kıbrıs ile Lübnan arasında doğal gaz ve petrol aramak üzere görevlendirildiği ifade edildi. Mesajda diğer gemilerden 5 deniz mili açıktan geçilmesi istendi.

Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisi arama faaliyetlerini 2 ve 3 numaralı sahalarda yapılacak.

Ne olmuştu?

Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi, Meis ve Rodos arasında kalan bölge için 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla Navtex mesajı yayınlamış ve duyuruda bu bölgede Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han gemilerinin sismik araştırma yapacağı ifade edilmişti. Bunun üzerine Yunan hükümeti, Türkiye'yi kıta sahanlığına girmek ve egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlayıp yeni bir Navtex yayınlamıştı. Karşılıklı bu hamlelerin ardından Türkiye, 18 Ağustos'ta Antalya Körfezi'nde Meis Adasının hemen doğusunda yer alan bölgede "Füze Atışı Denemeleri" yapılacağının ilan edildiği bir Navtex yayınlamıştı.