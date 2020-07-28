BIST 1.153
DOLAR 6,93
EURO 8,13
ALTIN 437,30
HABER /  SPOR
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Üsküdar ile Güzel Günler gelecek

İstanbul Yarı Maratonu 20 Eylül'de koşulacak

ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Abone ol

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (World Athletics) tarafından altın kategoriye yükseltilerek dünyadaki en iyi 8 yarı maraton listesine giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada'da koşulacak.

Organizasyon, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan 'Kovid-19 Kitlesel Etkinlikler Rehberi' kriterleri gereği sınırlı sayıda kişiyle yapılacak.

Her yıl 10 ve 21 kilometre etaplarından oluşan maraton, bu sene yeni normal dönem önlemleri ile sadece 2 bin 500 metre ve 21 kilometre şeklinde gerçekleştirilecek.

Sporcular, başlangıç noktasında metrekare başına düşen kişi sayısından, bekleme alanındaki düzenlemeye kadar alınan kararlara 'www.istanbulyarimaratonu.com' adresinden ulaşabilecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu
Ali Koç: Bu sene küme düşme kalksın
Ahmet Ağaoğlu: CAS kararı tahmin ediyorum hafta sonuna kadar çıkar
Bartholomeos'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sümela Manastırı teşekkürü
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (28 Temmuz Salı)
Ayasofya Cami neden hedefte?
ÖNCEKİ HABERLER
Albayrak: Türkiye 3 basamak yükseldi
FED kredi programlarının süresini yıl sonuna kadar uzattı
Milli motosikletçiler İspanya'da 4 farklı yarışta Türkiye'yi temsil edecek
Bakan Kasapoğlu TFF Yönetim Kurulu toplantısına katılacak
Twitter sahte video paylaşımı nedeniyle Trump'ın oğluna sınırlama getirdi
65 yaş aylıkları bayram öncesi verilecek mi?
Yorumlar