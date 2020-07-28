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FED kredi programlarının süresini yıl sonuna kadar uzattı

Anadolu Ajansı

ABD Merkez Bankası (FED), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirdiği kredi programlarının süresini 31 Aralık'a kadar uzattığını duyurdu.

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ABD Merkez Bankasından (FED) yapılan açıklamada, daha önce 30 Eylül'de sona ermesi planlanan kredi programlarının süresinde uzatmaya gidildiği bildirildi.

Bu kapsamda 7 kredi programının süresinin 31 Aralık'a kadar uzatıldığı belirtilen açıklamada, "3 aylık uzatma, potansiyel kredi tesisi katılımcılarınca planlamayı kolaylaştıracak ve bu kredi tesislerinin ekonominin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını atlatmasına yardımcı olmak için kullanılmaya devam edileceği konusunda kesinlik sağlayacak" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu kredi programlarının; piyasa işleyişini dengeleyen ve iyileştiren hane halkları, işletmeler ve yerel yönetimlere kredi akışını artıran kritik bir destek sağladığı kaydedildi.

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